Dolph Lundgren sostiene Michael B. Jordan per la regia di Creed III

Il cammino di Michael B. Jordan sulle orme di Sylvester Stallone potrebbe presto spostarsi dal ring (cinematografico) alla regia del terzo spin-off della saga di Rocky. Alcune indiscrezioni vogliono infatti l'interprete di Adonis come regista di Creed III.

Ad alimentare le voci ci ha pensato Dolph Lundgren, il mitico Ivan "ti spiezzo in due" Drago di Rocky IV. Il colosso svedese, ospite del Celebrity Fan Fest di San Antonio, ha aggiornato i fan sul nuovo Creed, riservando un pensiero proprio al giovane collega Michael B. Jordan.

Come sappiamo, Lundgren ha fatto ritorno come Ivan Drago in Creed II, il sequel di Nato per combattere. Un piccolo ruolo - l'allenatore di suo figlio Viktor - che però ha contribuito a risvegliare la sfida, seppure da bordo ring stavolta, con Rocky Balboa.

L'attore ha in qualche modo ammesso la sua probabile partecipazione a Creed III. Ecco cosa ha dichiarato al Celebrity Fan Fest di San Antonio:

“I’ve heard things about a Creed 3. I think Drago is in it somehow. I heard Michael B. Jordan wants to direct something, maybe he could direct it like Stallone and Rocky. I hope I’m in it.”-Dolph Lundgren talks Creed 3 #CelebrityFanFest pic.twitter.com/5dge4SeoK9