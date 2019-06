Dr. Mario World debutta a luglio su smartphone iOS e Android

Videogames

di Andrea Guerriero - 18/06/2019 14:07 | aggiornato 18/06/2019 14:12

Dr. Mario torna a debellare virus su smartphone e tablet. Con un lungo trailer, la divisione mobile di Nintendo ha annunciato la data di uscita del puzzle game.

Mario non è stato solo un idraulico. Nella sua più che trentennale carriera, l'iconico personaggio nato nelle fucine Nintendo si è esibito in professioni e attività sempre diverse, tra un salvataggio della principessa Peach e l'altro.

Alcuni di voi ricorderanno che l'icona baffuta si è improvvisata anche dottore nella serie di genere rompicapo Dr. Mario, al debutto nel lontano 1990 su NES e Game Boy. E che ora si prepara a tornare con una nuova formula, pensata per i dispositivi mobile.

Si tratta di Dr. Mario World, prossima iterazione del colosso di Kyoto su smartphone e tablet, sia iOS che Android. Iterazione per cui Nintendo ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale con il trailer visibile poco più in basso:

Dr. Mario World sarà allora disponibile su Google Play Store e App Store a partire dal prossimo 11 luglio, giusto in tempo per essere consumato sotto l'ombrellone o all'ombra di una montagna. Il gioco abbraccia un modello free-to-play, dunque sarà scaricabile gratuitamente con l'aggiunta di microtransazioni del tutto opzionali. Pre-registrandovi, sarete avvisati non appena il gioco sarà disponibile per il download.

Tra le caratteristiche di gameplay snocciolate da Nintendo Mobile, abbiamo prima di tutto le basi. Potremo eliminare i minacciosi virus combinandoli con le capsule, allinenando in orizzontale o in verticale tre pezzi dello stesso colore. Dr. Mario e i suoi amici potranno anche utilizzare diverse abilità speciali per debellare i virus, così come sfruttare strategicamente i pezzi avanzati delle capsule per sbarazzarsi di quelli più coriacei.

HD Nintendo Mobile Dr. Mario World è un classico puzzle game con i personaggi Nintendo

Dr. Mario non è solo nella lotta contro i virus - che va a dipanarsi in centinaia di livelli e un sacco di mondi diversi. Anche Dr. Peach, Dr. Bowser e molti altri sono entrati in servizio, mentre Goomba, Koopa e Nella sono pronti a farci da assistenti con le loro abilità aggiuntive.

Cosa ne dite, a luglio vi farete "purgare" anche voi da Dr. Mario World?