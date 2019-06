Il cavallo nel trailer di Frozen 2 è un Nokk: ecco il ruolo che potrebbe avere nel film

Animazione

18/06/2019

Quale sarà la funzione dello spirito equino? Ecco cosa emerge osservando attentamente il trailer.

Il nuovo trailer di Frozen 2 ha permesso ai fan di scoprire nuovi dettagli sull'attesissimo seguito del film del 2013 e ha rivelato parte del motivo per cui le protagoniste, Anna ed Elsa, intraprenderanno un viaggio oltre le Terre Incantate.

Inoltre ha rinvigorito una vecchia teoria secondo cui Tarzan sarebbe principe di Arendelle. A incuriosire più di ogni cosa i fan è stato il misterioso cavallo acquatico che si manifesta a Elsa, travolta da una gigantesca onda. Una figura un po' inquietante, che si mostra con due occhi azzurri luminosissimi.

Disney stessa ha spiegato di cosa si tratta:

È un Nokk, uno spirito d'acqua che usa il potere dell'oceano per proteggere i segreti della foresta.

Non si hanno al momento altre informazioni sul Nokk, ma pare che abbia un ruolo rilevante nel film. Noto anche come Nix, lo spirito mutaforme assume solitamente sembianze umane nel folclore germanico; tuttavia i nomi e le trasformazioni (spesso in animali) cambiano a seconda della geografia.

Stando alla tradizione scandinava (ricordiamo che Arendelle dovrebbe essere localizzata in Norvegia), il Nokk era un'entità solitamente maschile che suonava musiche incantate per attirare donne e bambini al fine di annegarli nei laghi o nei fiumi; tuttavia, alle volte, era rappresentato come come una figura benevola. Altri nomi con cui è conosciuto, che spiegano il motivo per cui in Frozen 2 assume una forma equina, sono Bäckahästen ("cavallo del ruscello") nella Scandinavia meridionale e Ceffyl Dŵr ("cavallo dell'acqua") in gallese.

Di primo acchito, sembrerebbe possa essere una specie di guida per Elsa, anche perché la sua seconda apparizione suggerisce che la stia conducendo verso i giganti - così da farla arrivare alle pietre che fungono da portale. Al momento, tuttavia, sono soltanto supposizioni.

Frozen 2 sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 12 dicembre. Andrete a vederlo? Secondo voi quale sarà la funzione dello spirito d'acqua?

