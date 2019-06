Game of Thrones: cosa sappiamo della guida ufficiale in arrivo a ottobre

LibriTV News

di Stefania Sperandio - 18/06/2019 11:46 | aggiornato 18/06/2019 11:49

I fan di Game of Thrones potranno presto mettere le mani su una nuova guida ufficiale in arrivo in libreria: vediamone copertina e primi dettagli ufficiali.

Quale approfondimento più adatto, per una serie TV nata da una saga di romanzi come Game of Thrones, di un libro? A partire dal prossimo mese di ottobre, i fan della celebre produzione HBO potranno mettere le mani su Game of Thrones: A Guide to Westeros and Beyond - The Complete Series, "Una guida a Westeros e oltre", un volume che li porterà alla scoperta di personaggi, vicende, scenari e intrighi delle otto stagioni.

La nuova guida di Game of Thrones

Edito da Chronicles Books e firmato dal professore e critico televisivo Myles McNutt, il libro sarà distribuito sia in cartaceo (formato A4) con copertina rigida illustrata, che in ebook, per il download digitale.

HD Chronicle Books La copertina di Game of Thrones: A Guide to Westeros and Beyond - The Complete Series

Questa la descrizione ufficiale dei suoi contenuti:

Rilegato con splendidi finimenti dorati e argentati, questo epico volume celebra ed esplora le complesse storie, le relazioni e la costruzione del mondo della serie HBO premiata agli Emmy Game of Thrones, dalla Stagione 1 alla Stagione 8. Il libro segue la storia di Essos e del sud di Westeros, con draghi sputafuoco e scontri tra nobili casate, e quella del nord di Westeros, dove il Re della Notte guida un esercito di morti tra le lande gelide. Con la schematizzazione delle linee di discendenza e degli schieramenti di battaglia, le circa trecento pagine sono ricche di splendide fotografie, illustrazioni originali, timeline e grafici appositamente creati per questo volume. Questa guida visuale definitiva commemora questa serie memorabile e si propone come una compagna assolutamente da avere per ogni fan di Game of Thrones.

Sul suo account Twitter, il professor McNutt ha poi voluto precisare che il volume prende come riferimento solo la serie TV e non è quindi dedicato ai contenuti dei romanzi di George R. R. Martin, per una questione di licenze.

Show-exclusive, even, because the rights situation vis-a-vis books/show is a minefield! (Thanks for sharing, and I certainly hope for fans’ sakes it lives up to that comparison). — Myles McNutt (@Memles) May 28, 2019

La copertina di A Guide to Westeros and Beyond

Mentre l'edizione britannica, che sarà edita da Penguin, non ha ancora una copertina definitiva, quella statunitense si proporrà con un'illustrazione esclusiva di un albero-diga in lacrime, sul quale capeggia un corvo (a tre occhi, probabilmente), e intorno al quale presenziano, tra fronde e radici, gli stemmi di alcune delle maggiori casate di Westeros: in alto vediamo i Frey, gli Stark, i Greyjoy, i Tully e gli Arryn. In basso i Targaryen, i Lannister, i Martell e i Baratheon.

L'edizione statunitense sarà inoltre venduta senza nessuna ulteriore incisione sull'illustrazione: titolo e autore saranno infatti riportati in una banda cartacea rimovibile, senza la quale l'aspetto del volume sarà quello che vedete di seguito.

HD Chronicle Books La copertina del libro senza la fascia che indica titolo e autore

Non si tratta del primo libro dedicato ad approfondire il mondo di Game of Thrones: in passato ci sono state diverse altre proposte che ci hanno portato a scoprire i retroscena delle nobili casate, della geografia dei continenti di Westeros ed Essos e della storia che li ha portati fino alle vicende viste poi negli episodi.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire se Game of Thrones: A Guide to Westeros and Beyond - The Complete Series avrà anche un'edizione localizzata in italiano e, in tal caso, quale casa editrice se ne occuperà ufficialmente. Segnaliamo comunque che l'edizione statunitense è disponibile per il pre-ordine anche su Amazon Italia.

Siete pronti ad aggiungere questo volume alla vostra collezione dedicata alle storie di Jon Snow, Daenerys Targaryen e degli altri protagonisti di Game of Thrones?