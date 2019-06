Ghost of Tsushima: l'attesa esclusiva PS4 uscirà entro la fine del 2019?

Videogames

di Andrea Guerriero - 18/06/2019 11:40 | aggiornato 18/06/2019 11:44

Una delle ultime esclusive in sviluppo per PlayStation 4 potrebbe debuttare entro la fine dell'anno in corso. L'indizio arriva dalla stessa Sony.

0 condivisioni

Che PlayStation 4 si stia avviando verso la fine del suo ciclo vitale non è di certo un segreto. D'altronde, Sony ha già iniziato a parlare di next-gen: pur senza partecipare all'ultimo E3 di Los Angeles, la compagnia giapponese ha snocciolato le prime specifiche tecniche ufficiali di PlayStation 5, promettendo un salto verso il futuro non indifferente.

Eppure, il monolite nero ha ancora molto da dire e dare all'industria videoludica. In particolare, si attende il debutto di tre grandi esclusive, che fanno rima con The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima. La prima porta la firma di Naughty Dog, e stando alle ultime voci di corridoio potrebbe essere slittata ai primi mesi del 2020. La seconda, prima opera da "solista" di Hideo Kojima, debutterà l'8 novembre 2019 con il suo ricco cast di stelle hollywoodiane. L'ultima invece, consacrazione del team Sucker Punch, rimane quella più misteriosa.

Non solo perché, di questa rivisitazione in poligoni del Giappone Feudale, abbiamo visto pochissimo, ma anche e soprattutto perché la sua data di uscita nei negozi è ancora avvolta nel dubbio.

Eppure, dalla stessa Sony, arriva un goloso indizio sulla possibile release. Stando a quanto riportato dal sito PSU, nel corso di un recente incontro con gli investitori, la "grande S" nipponica avrebbe mostrato un prospetto focalizzato sulle software house con cui sta attualmente collaborando. Menzione naturalmente anche per Sucker Punch, per cui vengono riportati due dati, con il secondo particolarmente prezioso.

Sony/Reddit

Come potete verificare dall'immagine poco più in alto, sappiamo infatti che inFamous Second Son è riuscito a vendere, dal lancio, circa 6 milioni di copie e, soprattutto, che l'uscita di Ghost of Tsushima sarebbe ancora fissata al 2019. Il documento pare reale e aggiornato, considerando la presenza della release novembrina del già citato Death Stranding.

Pare dunque probabile che Sony voglia diluire le sue ultime uscite, evitando di accavallare le frecce finali all'arco di PS4. Voi cosa ne pensate, vi sembra plausibile l'arrivo dell'affascinante Ghost of Tsushima entro la fine dell'anno in corso?