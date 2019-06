I discorsi di The Rock e Zachary Levi agli MTV Awards [VIDEO]

Celebrity

I discorsi di Zachary Levi e Dwayne Johnson agli MTV Film & TV Awards sono stati una fonte d'ispirazione per tutti i giovani telespettatori.

A presentare gli MTV Film & TV Awards quest'anno c'era Zachary Levi che, nel suo completo magenta, ha dato inizio alla serata con un discorso d'apertura indimenticabile.

Il monologo d'apertura di Zachary Levi

Levi ha esordito scherzando sui nominati e facendo riferimento ai film, ai programmi e alle serie televisive per cui erano candidati. Poi si è rivolto ai giovani spettatori dell'evento e con l'ironia che lo contraddistingue ha lanciato loro un messaggio importante.

Molti di voi penseranno che solo le persone più cool vengano invitate qui, e molti di voi si sbagliano.

Così ha detto Levi prima che sullo schermo alle sue spalle venisse proiettata una foto di quando era un ragazzino.

Ero il nerd più matto di tutti, e indovinate un po'? Lo sono ancora. Chiunque sia in questa stanza si trova qui perché dietro alla fama e al successo, ai follower e all'aspetto glam c'è un gruppo di artisti nerd che lavora affinché possiamo festeggiare questa sera.

Vecchie foto dei più disparati artisti di Hollywood sono apparse sullo schermo. Dwayne Johnson, Kumal Nanjiani e Dave Bautista avevano un aspetto completamente diverso da quello che vediamo ora, erano adolescenti impacciati come tutti gli altri. Ed è proprio questo il punto. Levi ha detto, infatti:

Se siete come ero io a 14 anni e siete seduti a casa mentre guardate questo programma, pensando che forse un giorno vi amerete abbastanza e potrete diventare qualcuno, smettetela di farlo e iniziate ad amarvi ora!

Visibilmente commosso ha aggiunto, in conclusione: "È questo che vi cambierà la vita e che cambierà il mondo. Ve lo garantisco".

Il discorso di Dwayne Johnson

Accanto a Levi, protagonista della serata è stato Dwayne Johnson, vincitore del premio "Generation Award".

Mentre accettava lo speciale riconoscimento, l'attore ha ricordato dei suoi esordi a Hollywood e delle prime difficoltà incontrate per farsi un nome nell'ambiente.

A Hollywood non sapevano cosa farne di me. Sono mezzo nero, mezzo samoano, alto 193 cm, un wrestler professionista di 125 Kg. Mi era stato detto che dovevo perdere peso, di essere diverso, di smettere di allenarmi e fare le cose che amo. Mi aveva detto di piantarla di farmi chiamare 'The Rock'.

The Rock, però, è stato coraggioso, ha scelto di essere sé stesso e di continuare a fare tutte le cose che lo rendevano felice. "Ho deciso che non mi sarei conformato agli standard di Hollywood, ma che Hollywood si sarebbe conformata a me", ha detto.

Ai suoi più giovani ammiratori ha dato un consiglio spassionato:

Sì, è importante rimanere fedeli a voi stessi, ma dovete anche essere responsabili tramite gentilezza, compassione, onestà e inclusione. Siate delle brave persone, perché è questo che conta.

Johnson ha affermato che solo così si può essere influenti nel modo giusto, perché "è bello essere importanti, ma è più importante essere gentili".

La reazione dei fan

È stato Zachary Levi in persona ha consegnare il premio a The Rock e i fan ne sono stati entusiasti. Levi si è inchinato al cospetto di Johnson e i due si sono abbracciati prima che l'attore e wrestler facesse il suo discorso di ringraziamento.

Per i fan, il momento è stato importante non solo per le parole dette da The Rock, ma anche perché Levi e Johnson fanno entrambi parte del DC Extended Universe. Se Zachary è l'interprete di Shazam, Johnson interpreterà Black Adam nel film in uscita nel 2020.

Poiché nei comics Black Adam e Shazam sono rivali, è stato curioso vedere gli attori insieme sul palco degli MTV Film & TV Awards prima di assistere a uno scontro tra i due personaggi sullo schermo.

Zachary Levi e The Rock sono un'ispirazione per tutti noi. Grazie, ragazzi!! Non vedo l'ora di vedervi prendere a calci nel DCEU.

Omg is this an awards show?? I'M GONNA CRY 😭❤ The Rock & Zachary Levi's message to the world 😭❤ #MTVAwards — Carissa_G. (@CarissaR_NG) June 18, 2019

Oh mio Dio, questo è uno show di premiazioni?? Mi viene da piangere per i messaggi che The Rock e Zachary Levi hanno dato al mondo.

When you click onto the #MTVAwards for a moment & realize that The Rock, a.k.a. Black Adam, is being presented with the Generation Award by Zachary Levi, a.k.a. Shazam... pic.twitter.com/rtyJ9fZYU8 — hellresidentNY (@hellresidentNY) June 18, 2019

Quando guardi gli MTV Awards e ti rendi conto che The Rock, aka Black Adam, è stato annunciato vincitore del Generation Award da Zachary Levi, aka Shazam...

@TheRock @ZacharyLevi Shazam praising Black Adam, this is a little sureal for me. Hope we get a teaser. — Pyramidas (@Pyramidas_) June 18, 2019

Shazam che loda Black Adam è davvero surreale per me. Spero che vedremo un teaser del film.

Gli MTV Film & TV Awards sono stati più di una semplice cerimonia di premiazione, ma un'occasione per riflettere e imparare da star del calibro di Levi e Johnson.