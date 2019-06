Il discorso di Sandra Bullock agli MTV Awards (e il ruolo in Bird Box)

CelebrityCinema

di Chiara Poli - 18/06/2019 09:48 | aggiornato 18/06/2019 09:59

Premiata per la sua interpretazione in Bird Box, Sandra Bullock ha tenuto un discorso di ringraziamento che ha fatto impazzire il pubblico degli MTV Movie Awards, spiegando la sua scelta di dar vita a Malorie. Scopriamolo insieme.

5 condivisioni

Pochi istanti, la commozione del pubblico e gli applausi sono bastati a farlo diventare il migliore discorso della serata: è quello di Sandra Bullock, premiata agli MTV Movie & TV Awards per la sua interpretazione nel film Bird Box.

Tratto dall'omonimo romanzo di Josh Malerman, il film racconta la storia di una donna, Malorie, in procinto di partorire, che si ritrova in mezzo a un mondo impazzito: le persone vedono qualcosa che le fa diventare mostri assassini, e che le spinge a togliersi la vita.

Rifiugiatasi in una casa insieme ad altri sopravvissuti e costretta ad aggirarsi con gli occhi coperti da una benda, Malorie intraprenderà un viaggio per portare in salvo Bambina e Bambino: nati nella stessa notte - uno figlio suo, l'altro di una donna che non sopravvive - vengono cresciuti senza sentimentalismi.

Malorie sa bene che deve essere rigida se vuole salvarli, così li educa a una sola cosa: tenere sempre chiusi gli occhi...

Ed è per loro, per i bambini - per i suoi bambini - che l'attrice ha raccontato di aver accettato il ruolo nel film di Netflix.

Ho fatto Bird Box perché i miei figli mi hanno chiesto come mai non avessi mai girato niente per loro. Quindi, quando Bird Box ha attraversato la mia strada, sapevo che questa era una storia che dovevo fare perché riguardava la famiglia. E quando ho finito il film, sono andata dai miei bambini e ho detto: Ecco, mamma ha fatto questo per voi. E anche se non potrete vederlo fino all'età di 21 anni - perché apparentemente un film sull'essere mamma è un film dell'orrore - quando lo vedrete saprete che non c'è nulla che non farei per voi.

Ma è stata la seconda parte del discorso a scatenare una vera e propria ovazione: il pubblico l'ha immediatamente riconosciuta come autrice del migliore discorso della serata.

Is it too late for Sandra Bullock to adopt me?! #MTVAwards pic.twitter.com/Qx6sUB9Xbx — MTV (@MTV) June 18, 2019

Volevo che vedeste cos'è una famiglia, a volte sei nato in una famiglia, a volte devi andare a cercarla, a volte ti trova lei [n.d.r.: la Bullock ha adottato due bambini], ma non importa come si riunisce: quando lo fa, la famiglia è ciò per cui combatti, ciò che proteggi e quello che avete visto in quel film è ciò che la mamma farebbe per voi e so che, come nel film, a volte sembra che la mamma si stia distruggendo... Ma non importa, voi siete il mio primo pensiero al mattino, il mio ultimo pensiero di notte, sono stata messa su questa Terra per proteggervi. Voi siete il mio mondo, vi amo così tanto e muoverò le montagne per assicurarmi che siate al sicuro.

Dopodiché ha scherzato, raccontando che suo figlio le ha detto:

Mamma, erano i film dei supereroi di cui stavo parlando. Questi sono i film che dovresti fare.

Fra risate e commozione, Sandra Bullock ha fatto un discorso che lascerà il segno... E che certamente spingerà chi ancora non l'ha fatto a vederla in Bird Box.