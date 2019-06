Monster Hunter: un leak svela il primo teaser trailer del film con Milla Jovovich

CinemaVideogames

Un leak svela in anteprima il primo teaser trailer del film di Monster Hunter, che vede alla regia Paul W. S. Anderson e come protagonista Milla Jovovich.

In questi giorni si sta tenendo in Cina lo Shangai Film Festival, dove è stato mostrato in anteprima assoluta il primissimo teaser trailer del nuovo film di Paul W. S. Anderson, ossia Monster Hunter. Un leak ha però mostrato i 30 secondi in cui si può già dare un'occhiata ai primi mostri tratti dal famoso videogioco di Capcom.

Nel breve filmato possiamo notare due mostri storici del titolo, che i fan avranno sicuramente riconosciuto, ossia il Diablos, una sorta di drago con la testa corazzata e dotata di corna simili a quelle del Triceratopo e il Rathalos, una viverna simile a un drago in grado di sparare fuoco dalla bocca.

Oltre ai mostri possiamo vedere diversi paesaggi naturali e i personaggi principali del film, interpretati da un cast d'eccezione, con protagonista Milla Jovovich insieme a Tony Jaa, Ron Perlman, T.I., Diegon Boneta e Meagan Good.

Ancora non sappiamo i dettagli della storia, ma secondo la prima sinossi un'unità dell'esercito delle Nazioni Unite finisce in un portale che li spedisce in un'altra dimensione, che si rivelerà essere il mondo di Monster Hunter, dove gli umani convivono e combattono contro gigantesche creature. I militari, guidati dalla Jovovich, dovranno sopravvivere in questo mondo ostile e proteggere il portale per evitare che i mostri invadano la Terra. Per fare ciò non basteranno le armi umane, ma dovranno imparare a combattere come gli umani nativi del mondo selvaggio.

Il film di Monster Hunter è già stato girato completamente, infatti le riprese si sono svolte tra ottobre e novembre del 2018, lasciando in sospeso solo i lunghi lavori di post-produzione. Sony Pictures ha rivelato che la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il 4 settembre 2020, dunque ci vorrà ancora oltre un anno per poterlo vedere.

Monster Hunter è stato voluto dal regista Paul W. S. Anderson, che si è già occupato di un altro famoso franchise videoludico, Resident Evil, di cui ha diretto quasi tutti i film della lunga saga. Il regista si è dichiarato un grande fan della serie di videogiochi e ha dichiarato di essere molto contento di poter lavorare a questo nuovo progetto dedicato a una sua passione.

Nel frattempo anche il franchise videoludico di Monster Hunter non è rimasto fermo, infatti durante il recente E3 sono stati mostrati nuovi trailer e anche i primi filmati di gameplay di Monster Hunter World: Iceborn, espansione del titolo uscito nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, che promette di portare un quantitativo di contenuti pari a quelli del gioco base.

Cosa ne pensate di questo primo trailer, siete curiosi di vedere il film dedicato a Monster Hunter?

