No, quel teaser Marvel non è per Spider-Man 4 con Tobey Maguire

18/06/2019

Marvel, attraverso i suoi canali social, ha scatenato il panico tra coloro che da anni attendono il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sam Raimi. Questo potrebbe arrivare sotto forma di fumetto, ma gli indizi portano ad altro.

Correva l'anno 2007. Spider-Man 3 diretto da Sam Raimi, da maggio nelle sale cinematografiche, sbancava al botteghino superando i due precedenti capitoli in termini di incasso globale. L'idea di un quarto episodio sembrava più viva che mai, ma il reboot del 2012 (The Amazing Spider-Man) chiuse definitivamente la questione.

Ma i fan non dimenticano Tobey Maguire e la sua interpretazione dello spararagnatele di New York, e un'immagine teaser pubblicata sui canali social della Casa delle Idee ha scatenato il panico sul web. Il numero 4 tessuto sapientemente dal ragno annuncia l'arrivo dell'accantonato quarto film della saga di Raimi? No, ed è un chiaro e più che evidente indizio a confermarlo.

Spider-Man e i Fantastici 4

Quando si parla di Marvel (fumetti, film, serie TV) fantasticare con la mente risulta quasi un'azione spontanea. Avanzare ipotesi sul futuro dei propri beniamini è più che lecito, e questo è ciò che è accaduto dopo che il profilo Twitter di Marvel Entertainment ha condiviso l'immagine del 4 realizzato con la ragnatela di un ragno. Questa è accompagnata dall'hashtag #MarvelComics, che allontana tutte le voci su un nuovo film con Tobey Maguire nei panni del protagonista.

In attesa di notizie più dettagliate, si possono avanzare alcune ipotesi sul futuro dell'amichevole Spider-Man di quartiere su carta stampata. Il numero quattro potrebbe suggerire una nuova storia condivisa con i Fantastici 4, forse un mini-evento dopo il ritorno nel 2018 (firmato Dan Slott) della squadra di supereroi guidata da Mr. Fantastic.

Un'alleanza che guarda al passato, perché Peter Parker addirittura prese il posto della Torcia Umana (Jonathan Storm) dopo la morte di quest'ultimo in Fantastic Four n. 587 del 2011. Nel 2007, inoltre, Marvel Comics lanciò in fumetteria una mini-serie in quattro uscite intitolata Spider-Man e i Fantastici Quattro. Insomma, le basi per un nuovo team-up ci sono e sono più che solide.

I costumi sfoggiati da Spidey durante le sue temporanee collaborazioni con i Fantastici Quattro (Fondazione Futuro e Bombastic Bag-Man) sono anche disponibili nell'acclamato Marvel's Spider-Man in esclusiva su PlayStation 4, a conferma del forte legame tra i personaggi coinvolti:

Spider-Man 4 versione cartacea?

Con Spider-Man: Far From Home in dirittura d'arrivo (10 luglio in Italia) e considerata l'importanza del ruolo di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe (soprattutto dopo la dipartita di Tony Stark), sarebbe a dir poco assurdo per i Marvel Studios fare un (enorme) passo indietro e cedere nuovamente il costume rosso-blu a Tobey Maguire.

Un'ipotesi ben più plausibile è invece quella di una versione a fumetti del quarto lungometraggio di Sam Raimi. Come riporta Comicbook, ad ingigantire il mistero ci ha pensato anche il noto illustratore Alex Ross, che su Twitter ha condiviso (e poi rimosso) la sua versione di Tobey Maguire e Kirsten Dunst (Mary Jane):

La reazione dei fan

Con il quarto capitolo, Sam Raimi avrebbe voluto realizzare il miglior Spider-Man di sempre. Grazie alla storyboard del film, trapelata online nel 2016, sappiamo che avrebbero dovuto esordire l'Avvoltoio (John Malkovich) - poi interpretato da Michael Keaton in Homecoming -, Mysterio (Jake Gyllenhaal in Far From Home) e Felicia Hardy (Anne Hathaway).

Le cose non sono andate secondo i piani, ma i fan della saga desiderano che quella storia venga raccontata. Per questo motivo, i social sono ora inondati dai post dei delusi, di coloro che in fondo speravano in un quarto capitolo.

Anche voi attendete Spider-Man 4 con Sam Raimi alla regia? Acquistereste la versione a fumetti del tanto vociferato capitolo conclusivo mai portato sul grande schermo?