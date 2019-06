One Piece: l'autore disegna Zoro con i poteri del frutto di Rufy

FumettiAnimazione

18/06/2019

Per festeggiare l'imminente arrivo dell'arco di Wano nell'anime di One Piece, Eiichiro Oda ha deciso di fare un disegno particolare, raffigurando Zoro con i poteri del Frutto Gom Gom di Rufy.

L’arco di Wano in One Piece è ormai prossimo a iniziare nell’anime, mentre, come sappiamo, nel manga è già in pieno svolgimento.

Uno degli aspetti che rende questa nuova saga tanto attesa dai fan è il fatto che finalmente la ciurma di Rufy sarà completamente riunita dopo tanto tempo. Abbiamo infatti visto i personaggi dividersi subito prima dell’arco narrativo di Whole Cake Island dedicato al salvataggio di Sanji e allo scontro con la ciurma di Big Mom, una dei Quattro Imperatori.

Essendo Wano un paese legato strettamente alla cultura nipponica del Giappone Feudale, molti fan credono che questa saga sarà un momento in cui Zoro brillerà dopo la sua lunga assenza. Lo spadaccino è infatti molto legato alla cultura dei samurai, tanto che si potrebbero scoprire degli inattesi legami fra il pirata della ciurma di Rufy e il paese di Wano.

Recentemente l’account Twitter di YonkouProduction, un utente aggiornatissimo sulle novità del mondo di One Piece, ha mostrato un disegno realizzato dallo stesso Eiichiro Oda per festeggiare l’entrata nell’arco di Wano dell’anime, in cui teoricamente Zoro ha mangiato il Frutto Gom Gom di Rufy.

Nel disegno possiamo vedere le braccia allungate di Zoro mentre maneggiano le sue classiche spade, molto straniante per chi è abituato a vedere soltanto le braccia di Rufy allungarsi. Indubbiamente la tecnica che usa Rufy con il suo potere sarebbe pericolosa per Zoro, dato che rischierebbe di tagliarsi da solo, ma siamo sicuri che riuscirebbe a sfruttare al meglio i poteri allungabili per adattarli al suo stile di combattimento a tre spade.

Tra le immagini è disponibile anche la serie di bozzetti preparatori che hanno portato il mangaka al disegno finale.

L’anime entrerà nell’arco narrativo di Wano dal prossimo luglio, mentre nel frattempo Zoro continua a farsi valere nei capitoli del manga, e non vediamo l’ora di vedere cosa altro riserverà per lui la nuova saga.

Cosa ne pensate del potere Gom Gom in mano a Zoro? Vi sarebbe piaciuto vedere un potere legato ai Frutti del Diavolo anche per lo spadaccino della ciurma di Rufy?

