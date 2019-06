TV News

Cosa succede quando Daenerys viene tradita? Lo sappiamo bene e la parodia di Game of Thrones agli MTV Movie & TV Awards ci aiuta a ricordarlo.

Game of Thrones ha vinto il premio come miglior show agli MTV Movie & TV Awards 2019. Per l'occasione, Zachary Levi, protagonista di Shazam! e presentatore della serata, ha omaggiato la serie TV di HBO con una divertente parodia.

Tradire Daenerys Targaryen non è mai una buona idea. La madre dei draghi non reagisce bene ai torti subiti. L'abbiamo capito benissimo nell'ultima stagione della serie, quando il tradimento di Varys è stato scoperto.

Nella parodia degli MTV Movie & TV Awards, Levi è il traditore. Il presentatore ha rivelato le vere origini di Jon Snow e il rapporto incestuoso con Daenerys e ha tentato anche di incastrare altre persone. Ovviamente Levi viene arrostito dalle fiamme di Drogon, pena che spetta a tutti coloro che tradiscono Daenerys. Ma la parodia, con le frasi dei protagonisti di Game of Thrones in un diverso contesto, è davvero divertente.

No, Levi non è un Targaryen, quindi è diventato cenere. Anche nelle parodie di Game of Thrones i personaggi hanno un destino crudele.

Ma non è stata l'unica parodia della serata. Zachary Levi, insieme alle sue co-star di Shazam! Faithe Herman e Ian Chen, ha proposto una nuova versione di Us, l'horror di Jordan Peele. La divertente reinterpretazione gioca sulla somiglianza tra Levi e John Krasinski.

Game of Thrones è stata la serie più nominata di quest'anno agli MTV Movie & TV Awards.

Emilia Clarke è stata nominata per la miglior performance, Maisie Williams come miglior eroina, mentre il momento in cui Arya uccide il Night King è stato candidato nella categoria "Miglior Battaglia".

Cosa ne pensate della parodia degli MTV Movie & TV Awards dedicata a Game of Thrones?

