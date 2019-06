Robert Downey Jr. Miglior Eroe agli MTV Awards: 'Vi amo 3247' [VIDEO]

CinemaCelebrity

di Giuseppe Benincasa - 18/06/2019 11:29 | aggiornato 18/06/2019 11:39

Agli MTV Awards, Robert Downey Jr. sorprende i suoi fan con un nuovo numero!

Gli MTV Movie & TV Awards 2019 hanno premiato il film Avengers: Endgame con tre importanti riconoscimenti. Oltre a quello come Miglior Film, il lungometraggio dei fratelli Russo ha ricevuto il premio per il Miglior Cattivo, ovvero l'ineluttabile Thanos, interpretato da Josh Brolin, e per il Miglior Eroe, ovvero l'invincibile Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr. Quest'ultimo - seppure non presente sul palco - ha voluto ringraziare l'organizzazione e i fan con un messaggio video:

Durante il suo discorso di accettazione, ha confessato che non si aspettava questo premio:

È stata una gioia assoluta, un onore, un privilegio, ecc. essere Tony Stark in tutti questi anni. Quindi voglio dire grazie Marvel, grazie Disney, grazie MTV, e soprattutto grazie a voi [rivolgendosi ai fan].

Poi l'attore usa l'iconica frase del film "Ti amo 3000" per dire ai fan che c'è un nuovo numero: "Vi amo 3247!"

Marvel Studios Iron Man nel film Avengers: Endgame

In passato, Robert Downey Jr. ha già ricevuto diverse nomination e vinto due premi agli MTV Movie Awards, ovvero il Miglior Combattimento nel film The Avengers e l'MTV Generation Award nel 2015.

Robert Downey Jr. ha interpretato Iron Man per la prima volta nel film omonimo del 2008, diretto da Jon Favreau. Successivamente è stato protagonista di due sequel (Iron Man 2 del 2010 e Iron Man 3 del 2013), quattro film degli Avengers (The Avengers del 2012, Avengers: Age of Ultron del 2015, Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame del 2019), in Captain America: Civil War del 2016 e in Spider-Man: Homecoming del 2017. Inoltre è apparso nella scena dei titoli di coda de L'incredibile Hulk del 2008.

Il prossimo film in cui vedremo Robert Downey Jr. sarà The Voyage of Doctor Dolittle in uscita nel 2020 nei cinema americani, anche se i fan non si danno per vinti e lo rivorrebbero nell'Universo Cinematografico Marvel.

Secondo voi, a cosa si riferisce il numero 3247?