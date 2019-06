Rognan, il mobile robot di IKEA per ottimizzare gli spazi più piccoli

Curiosità

18/06/2019

IKEA ha annunciato Rognan, un mobile automatizzato in grado di trasformare una stanza, ottimizzando gli spazi. Sarà disponibile dal 2020.

Il 2020 sarà l’anno in cui debutterà un mobile automatizzato in grado di modificare il suo aspetto in base all’esigenza del momento, con il fine di ottimizzare gli spazi di piccoli appartamenti. Chi vive nelle grandi città, infatti, deve spesso fare i conti con appartamenti sempre più piccoli. Ciò comporta quindi che l'arredamento deva essere pensato per sfruttare anche il più piccolo spazio.

Questi concetti sono stati fatti propri da IKEA che da sempre ha fatto della personalizzazione e dell’ottimizzazione degli spazi una sua bandiera. Rognan, questo il nome del prossimo complemento d'arredo, è nato dalla collaborazione del gigante svedese con Ori Living - startup americana nata all’interno del MIT. Il nuovo mobile promette di far risparmiare ai possessori fino a 8 metri quadri di spazio abitabile.

Rognan è una sorta di armadio che può scorrere in autonomia lungo una speciale cerniera posizionata sul pavimento della stanza. Da un lato presenta la zona notte con letto e scrivania, mentre dall’altro vi è un divano. Quando si vuole dormire si fa scorrere il mobile da un lato, mentre se ci si vuole rilassare lo si sposta verso l’altro.

La selezione avviene per mezzo di un touchpad posizionato sul lato del mobile. Rognan offre anche un guardaroba e una scrivania.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni in merito a prezzo e personalizzazioni, tuttavia IKEA ha confermato l’uscita di Rognan per il 2020, purtroppo limitandosi al mercato di Hong Kong e Giappone. Ulteriori informazioni verranno fornite sicuramente dall’azienda svedese nel corso della prossima estate.