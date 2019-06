Shang-Chi: Donnie Yen e Ludi Lin nel mirino dei Marvel Studios?

Cinema

I Marvel Studios danno il via alla ricerca dei protagonisti per Shang-Chi, primo film della saga ad avere come protagonista un supereroe di origini asiatiche.

Inizia la corsa verso l'arrivo nelle sale di Shang-Chi. Il film, dedicato all'omonimo eroe dei fumetti, farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che prenderà il via subito dopo l'arrivo nelle sale di Spider-Man: Far From Home. La data di uscita è al momento ancora ignota e probabilmente sarà rivelata a fine luglio in occasione del San Diego Comic-Con, ma sono già noti il nome del regista e dello sceneggiatore. E a quanto pare presto potrebbero essere rivelati anche i protagonisti.

Stando ad alcuni rumor infatti, il casting per la pellicola sarebbe ormai iniziato da qualche settimana, probabilmente intorno alla fine di maggio. I Marvel Studios sarebbero attivamente alla ricerca dell'interprete principale, destinato ad assumere i panni di Shang-Chi, primo eroe asiatico protagonista di un film del MCU. Uno dei primi attori a essere valutati sarebbe stato Ludi Lin, visto nell'episodio Striking Vipers della quinta stagione di Black Mirror, ma non è detto che sarà lui a ottenere la parte.

Stando a quanto riportato infatti, Lin sarebbe solo il primo nome che gli Studios hanno valutato, ma il processo sarà probabilmente ancora piuttosto lungo e saranno tanti i nomi che saranno scrutinati dalla produzione. Fra questi sembra che possa esserci anche Ross Butler. L'attore, già noto al pubblico per il ruolo di Zach Dempsey nella serie Tredici, è recentemente comparso in un altro film di supereroi, interpretando una parte in Shazam!.

Il casting non riguarda solamente il protagonista dell'avventura, ma anche un secondo ruolo al momento misterioso, per cui la produzione starebbe cercando di coinvolgere Donnie Yen. L'attore, uno dei più apprezzati interpreti mondiali per quanto riguarda il cinema dedicato alle arti marziali, sarebbe in cima alla lista dei desideri dei Marvel Studios per incarnare un "saggio e anziano statista" non meglio specificato. Molti fan stanno teorizzando che si possa trattare del villain del film e che possa trattarsi di un personaggio molto importante per l'universo Marvel.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Ci sono infatti sempre più sostenitori dell'ipotesi della comparsa del Mandarino come rivale di Shang-Chi nel film. La presenza del personaggio nel franchise era già stata suggerita in passato, con alcuni easter egg nella trilogia di Iron Man. Quando però è finalmente comparso, interpretato da Ben Kingsley, nel terzo capitolo delle avventure di Tony Stark, si è rivelato essere un semplice impostore. Nel corto All Hail the King (incluso nell'edizione Home Video di Thor: The Dark World) si scopre però che il villain esiste davvero nel MCU e il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente confermato di avere dei piani per questo personaggio. Che si riferisse proprio a Shang-Chi?

Come detto, non è ancora disponibile una data ufficiale di arrivo nelle sale per questo film. Tuttavia, il fatto che abbia già iniziato il casting fa supporre che lo vedremo arrivare nel 2021, probabilmente il 12 febbraio presente nel calendario annunciato qualche settimana fa da The Walt Disney Company. Questa data è infatti particolarmente propizia, dato che coinciderà con il capodanno lunare, festa tradizionale cinese particolarmente sentita.

Cosa ne pensate? Conoscete il personaggio di Shang-Chi? Vi convincono queste due scelte per il film?

