Spider-man, Men in Black e Fast & Furious in speciali cofanetti Home Video

Cinema

di Rina Zamarra - 18/06/2019 10:07 | aggiornato 18/06/2019 10:12

Tre uscite Home Video speciali per Universal Pictures: il 26 giugno e il 10 luglio saranno in vendita i boxset di Spider-man, Men in Black e Fast & Furious.

1 condivisione

Universal Pictures Home Entertainment vi invita a vivere un estate all’insegna del cinema. Il 26 giugno e il 10 luglio usciranno tre saghe imperdibili con all’interno una sorpresa speciale: un biglietto del cinema valido per 12 mesi. Il biglietto consente la visione di qualsiasi film in programmazione nel corso dell’anno.

Si inizia il 26 giugno con l’uscita del boxset dedicato a Spider-man. L’uscita anticipa di qualche giorno il debutto al cinema di Spider-man: Far From Home (10 luglio) con Tom Holland e Jake Gyllenhaal. Il cofanetto disponibile in DVD e in Blu-ray contiene circa 2 ore di bonus extra e i seguenti film:

Spider-man 1, 2 e 3

The Amazing Spider-man 1 e 2

Universal Pictures

Il 10 luglio, invece, sarà in vendita il boxset in DVD e in Blu-ray di Men in Black. L’uscita Home Video anticipa il debutto al cinema di Men in Black: International con Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Il nuovo film, spin-off della saga iniziata nel 1997, sbarcherà nelle sale italiane il 25 luglio 2019 e questa volta il nemico da combattere sarà una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Il boxset contiene i tre film del franchise e una serie di interessanti contenuti extra.

Universal Pictures

Sempre il 10 luglio, sarà in vendita anche il boxset di Fast & Furious con gli 8 film del franchise. L’acquisto vi permetterà di arrivare super preparati all’8 agosto quando nei cinema italiani debutterà Fast & Furious - Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson e Jason Statham nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw. Il film vi porterà in giro per il mondo con i due ex nemici pronti a unire le forze contro Brixton (Idris Elba), un anarchico cibernetico in possesso di una minaccia biologica in grado di provocare un’alterazione del genere umano.

Universal Pictures

Rivivi le avventure dei tuoi personaggi preferiti con i boxset di Universal Pictures!