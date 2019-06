Spider-Man VS Mysterio, un fumetto per scoprire il Maestro delle Illusioni

Fumetti

di Lorenzo Bianchi - 18/06/2019 10:40 | aggiornato 18/06/2019 10:44

In attesa di Spider-Man: Far From Home, un volume ripercorre gli scontri più importanti tra l'Uomo Ragno e il Maestro delle Illusioni. La recensione di Spider-Man VS Mysterio.

1 condivisione

Il 10 luglio arriverà nei cinema italiani Spider-Man: Far From Home, la nuova pellicola dei Marvel Studios dedicata al celebre Uomo Ragno, ancora una volta interpretato dall'attore Tom Holland. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il film seguirà Peter Parker e la sua classe in una gita scolastica in Europa, un viaggio studio che per il giovane supereroe si trasformerà in una nuova adrenalinica missione quando Nick Fury in persona si paleserà per chiedergli aiuto.

Oltre al celebre leader dello S.H.I.E.L.D., nel lungometraggio comparirà un altro celebre personaggio della Casa delle Idee, trasposto per la prima volta dalla carta al grande schermo. Stiamo parlando di Quentin Beck alias Mysterio, uno dei più vecchi e iconici avversari dell'Uomo Ragno, qui con il volto di Jake Gyllenhaal.

Al contrario di quanto avviene nei fumetti, però, i trailer del film sembrano suggerire che quest'ultimo verrà presentato come un alleato del Tessiragnatele, addirittura proveniente da una dimensione alternativa alla nostra. Per quanto questa insolita svolta narrativa potrebbe portare a scenari interessanti ed aprire le porte al Multiverso Marvel, è molto più probabile che il tutto finisca per rivelarsi soltanto un astuto piano del Maestro delle Illusioni, che nel corso della sua lunga carriera criminale si è più di una volta divertito a giocare con la propria identità per ingannare i nemici.

Il volume Spider-Man VS Mysterio, già disponibile in libreria edito da Panini Comics, è la lettura perfetta per chi vuole comprendere al meglio la personalità e le motivazioni dietro alle azioni del celebre antagonista dell'Uomo Ragno. Nelle 200 pagine che lo compongono sono infatti contenute quattro avventure autoconclusive che mostrano varie fasi della vita del Maestro delle Illusioni, dai suoi primi scontri con l'Arrampicamuri negli anni '60 al suo ritorno sulle scene nel 2010 dopo un lungo periodo in cui tutti lo davano per morto.

Panini Comics

La breve storia che apre il volume, pubblicata originariamente su Web of Spider-Man 4 del 2010, può essere in qualche modo considerata una sorta di narrazione delle origini del personaggio, in quanto si svolge nei momenti precedenti al suo esordio su Amazing Spider-Man 13 (purtroppo assente dal fumetto).

Già da queste poche pagine emerge molto chiaramente l'odio spropositato che lo stuntman e creatore di effetti speciali Quentin Beck prova nei confronti dei supereroi, da lui visti come dei semplici esibizionisti, degli impostori che simulano i loro poteri attraverso trucchi e artifici. Un sentimento che esplode definitivamente nella successiva storia in due parti, tutt'ora una delle più iconiche tra quelle che lo vedono come antagonista dell'Uomo Ragno.

Dopo aver tentato di impersonare quest'ultimo al fine di screditarlo ed essersi unito ai Sinistri Sei, in Amazing Spider-Man 66-67 Mysterio escogita infatti un sofisticato piano che finisce per mettere davvero alle strette il Tessiragnatele, convincendolo di essere stato miniaturizzato all'interno di un modellino di un Luna Park.

HD Marvel Comics L'Uomo Ragno contro Mysterio in una tavola tratta da Amazing Spider-Man 66

Pur nella sua semplicità, questo dittico firmato da Stan Lee e John Romita Sr. traccia un profilo molto accurato del folle criminale, lasciando intendere molto chiaramente il modus operandi con cui continuerà a tormentare l'Uomo Ragno e i suoi alleati nelle successive apparizioni. O almeno fino al giorno in cui tutti hanno iniziato a darlo per morto.

Come abbiamo detto, per un lungo periodo - precisamente dalla saga Daredevil: Il diavolo custode del 1998 - Quentin Beck è scomparso dalle scene in seguito a un apparente suicidio, lasciando ad altri l'onere e l'onore di indossare i panni di Mysterio. La terza storia contenuta in questo volume, ristampata qui per la prima volta dalla sua pubblicazione originale, porta in scena proprio uno dei suoi emuli, pronto a vendicarsi tanto su Spider-Man quanto sull'Uomo Senza Paura della scomparsa del Maestro delle Illusioni.

Per assistere al ritorno di quest'ultimo i lettori hanno dovuto attendere oltre un decennio, quando sulle pagine di Amazing Spider-Man 618 lo scrittore Dan Slott e il disegnatore Marcos Martin lo hanno fatto "resuscitare" - in realtà si è scoperto che la sua morta non è stata altro che uno dei suoi tanti trucchi - e presentato come alleato del clan mafioso del Maggia.

HD Marvel Comics Il ritorno di Mysterio sulle pagine di Amazing Spider-Man 618

È proprio questa avventura in tre capitoli a chiudere Spider-Man VS Mysterio, un volume che, nonostante delinei tutto sommato bene la figura del folle criminale, può apparire non troppo intuitivo a chi non conosce bene il personaggio. Tolta una paginetta introduttiva, il fumetto non presenta infatti alcun inserto redazionale, mancanza che rende leggermente difficoltoso contestualizzare le varie storie, molto distanti tra loro anche solo dal punto di vista grafico e narrativo.

Sicuramente ci troviamo di fronte a una lettura consigliatissima a coloro che intendono farsi un'idea su chi sia veramente il Maestro delle Illusioni prima di assistere al suo esordio sul grande schermo in Spider-Man: Far From Home, essendo così anche in grado di cogliere maggiormente le differenze tra l'originale e la sua trasposizione cinematografica.

Spider-Man VS Mysterio (200 pagine a colori, cartonato) è in vendita in libreria, fumetteria e sullo shop online di Panini Comics al prezzo di 24 euro. Contiene: Amazing Spider-Man #66/67; Amazing Spider-Man #618/620; Spider-Man: The Mysterio Manifesto #1/3; Web of Spider-Man #4 (prima storia).