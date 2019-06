CinemaCelebrity

di Marcello Paolillo - 18/06/2019 12:15 | aggiornato 18/06/2019 12:19

In occasione degli MTV Movie and TV Awards, Dwayne 'The Rock' Johnson ha parlato dello standalone dedicato a Black Adam e del rumor secondo il quale Keanu Reeves potrebbe avere un cameo in Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Dwayne 'The Rock' Johnson è sempre più vicino a entrare (finalmente) nel DC Extended Universe, specie dopo il successo al botteghino di Shazam!, il film diretto da David F. Sandberg.

L'attore è infatti atteso nei panni di Black Adam, uno degli avversari più potenti della cosiddetta 'Famiglia Marvel', un guerriero egiziano potenziato dal Mago Shazam nato tra le pagine dei fumetti DC nel 1945. Il personaggio doveva comparire proprio all'interno della pellicola dedicata a Shazam!, che ha debuttato lo scorso aprile 2019 nelle sale.

Lo scorso 11 giugno, The Rock ha anche rivelato rivelato sul suo profilo Instagram che tornerà a collaborare con il regista di Jungle Cruise, Jaume Collet-Serra, per il suo primo ruolo nell'universo cinematografico DC Comics.

Ora, nel corso di un'intervista con MTV News in occasione della vittoria del Generation Award agli MTV Movie and TV Awards avvenuta lo scorso 17 giugno (via ComicBook), Johnson ha parlato proprio del film standalone dedicato a Black Adam e del perché è entusiasta di interpretare il personaggio.

.@TheRock caught up with @MTVnews backstage at the #MTVAwards to discuss the Keanu Reeves #HobbsAndShaw rumors! 👀



Watch him receive the #MTVAwards Generation Award on Monday at 9p pic.twitter.com/LZ2D8M7gQ5 — MTV (@MTV) June 17, 2019

Black Adam ha gli stessi poteri di Superman. Pensaci bene. Ecco perché è così fico ed eccitante.

Ma non solo: il Generation Award è stato consegnato a The Rock da Zachary Levi in persona, ossia l'attore protagonista di Shazam!. Inutile dire che la cosa ha esaltato e non poco i fan dell'Universo DC, i quali hanno espresso tutto il loro entusiasmo via Twitter.

Zachary Levi e The Rock sono lì, sono la nostra ispirazione! Grazie ragazzi! Non vedo l'ora di vedervi prendere a calci a vicenda nel DCEU!

Omg is this an awards show?? I'M GONNA CRY 😭❤ The Rock & Zachary Levi's message to the world 😭❤ #MTVAwards — Carissa_G. (@CarissaR_NG) June 18, 2019

O mio Dio, ma è davvero la consegna dei premi? Sto per piangere! È il messaggio di The Rock e Zachary Levi al mondo intero!

When you click onto the #MTVAwards for a moment & realize that The Rock, a.k.a. Black Adam, is being presented with the Generation Award by Zachary Levi, a.k.a. Shazam... pic.twitter.com/rtyJ9fZYU8 — hellresidentNY (@hellresidentNY) June 18, 2019

Quando guardi per un attimo gli MTV Awards e realizzi che The Rock, a.k.a. Black Adam, viene premiato con il Generation Award da Zachary Levi, a.k.a. Shazam...

Infine, Dwayne Johnson ha anche accennato alla voce di corridoio secondo la quale Keanu Reeves (visto di recente al cinema in John Wick 3: Parabellum e atteso nei panni virtuali di Johnny Silverhand nel videogioco Cyberpunk 2077) potrebbe avere un piccolo ruolo in Hobbs & Shaw, lo spin-off della saga di Fast & Furious atteso nelle sale italiane l'8 agosto 2019 e che vede The Rock protagonista assoluto al fianco di Jason Statham.

Adoro Keanu. Lo sai, ora sta vivendo un momento fantastico nella sua carriera, ne abbiamo parlato, ci siamo detti 'Ehi, amico, prima o poi faremo qualcosa insieme di sicuro.' Ora come ora, in Hobbs & Shaw, direi di no.

Siete curiosi di rivedere The Rock nei prossimi ruoli che lo attendono sul grande schermo?