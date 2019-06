In seguito alla morte di Corey Monteith (Finn Hudson), fidanzato nella serie e nella vita con Lea Michele, Murphy e gli altri produttori decisero di dedicare uno straziante episodio alla scomparsa di Finn. Un momento che sicuramente i suoi ex colleghi e amici hanno ricordato insieme...

Prodotta per 6 stagioni, Glee raccontava le (dis)avventure di un gruppo di ragazzi del liceo McKinley, in cerca di riscatto e realizzazione personale attraverso la musica.

Dopo il grandissimo successo - e i numerosi premi: Golden Globe, Emmy Award e SAG Award - ottenuto da Darren Criss con la sua interpretazione del serial killer Andrew Cunanan in American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace , l'attore e cantante ha voluto invitare gli ex colleghi di set, rimasti amici, presso il locale che ha acquistato insieme alla moglie.

A post shared by Dianna Agron (@diannaagron) on Jun 8, 2019 at 10:51am PDT

View this post on Instagram

Nella foto qui sopra ci sono Darren Criss (Blaine) e Chord Overstreet (Sam), due degli ex interpreti di Glee che si sono riuniti in un piano bar di Los Angeles per cantare di nuovo insieme.

Una reunion non ufficiale per Glee: Darren Criss ha invitato i suoi ex colleghi e amici nel suo piano bar a Los Angeles, dando vita a una serata memorabile.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok