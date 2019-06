West Side Story: primo sguardo al musical di Steven Spielberg

Steven Spielberg ha iniziato a lavorare al suo nuovo progetto che porterà sul grande schermo il nuovo adattamento del famoso musical di Broadway West Side Story, scritto da Arthur Laurents con musiche di Leonard Bernstein, parole di Stephen Sondheim e regia e coreografia di Jerome Robbins, che ha esordito per la prima volta nel 1957.

Già nel 1961 uscì al cinema il primo adattamento con la regia di Robert Wise, ottenendo dieci Oscar, tra cui quello come miglior film; ora Spielberg sta adattando nuovamente l'originale musical di Broadway e Amblin, compagnia di produzione cinematografica, ha diffuso la prima immagine di West Side Story.

Meet the cast of director Steven Spielberg's #WestSideStory: Maria (newcomer Rachel Zegler), Tony (Ansel Elgort), The Jets (left) and The Sharks (right).https://t.co/NjNzw4lOBx#StevenSpielberg @rachelzegler @AnselElgort pic.twitter.com/39RMq4zgr4