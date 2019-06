You Need to Calm Down: Katy Perry, Ryan Reynolds e tutte le celebrità nel nuovo video di Taylor Swift

Celebrity

Taylor Swift, Katy Perry e tante altre star sono i protagoniste del video You Need To Calm Down.

Taylor Swift ha rilasciato il video musicale del suo nuovo singolo, You Need To Calm Down. La clip musicale, che ha fatto il suo debutto in un episodio del programma mattutino Good Morning America, è ambientato in un campo caravan e ha per protagonisti tanti amici famosi della cantante.

Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Karamo Brown, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Bobby Berk e Tan France, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Billy Porter, Adam Lambert, Chester Lockhart, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Hannah Hart e la sua amica-nemica Katy Perry.

Verso la fine del coloratissimo video, la Perry fa la sua apparizione vestita da hamburger, con lo stesso costume che indossava al Met Gala 2019. La Swift è accanto a lei e l'abbraccia nel suo travestimento da porzione di patatine fritte.

Uno scatto del dietro le quinte è stato pubblicato da Katy Perry, che già qualche giorno prima ha lasciato ai fan qualche indizio sulla collaborazione tra le due.

La cantante ha infatti condiviso una foto su Instagram in cui vediamo una manciata di biscotti e le parole "Abbiamo fatto pace alla fine" scritte con glassa rossa.

Già a marzo la Perry ha affermato che sarebbe stata disponibile a collaborare con Taylor Swift nonostante tra le due non corresse buon sangue.

La rivalità tra le due artiste, che è stata l'ispirazione per canzoni come Bad Blood o Swish Swish, è durata per anni, ma ora l'ascia di guerra è stata sotterrata e la loro collaborazione nel video di You Need To Calm Down ne è la conferma.

Prima della diffusione del video, Taylor ha stuzzicato la curiosità dei fan con diversi scatti pubblicati su Instagram e con una clip in cui sono elencate tutte le celebrità che ne hanno preso parte.

"Ho chiesto a un paio di amici di essere nel video di You Need To Calm Down", ha scritto.

La canzone è il secondo singolo estratto dal disco Lover, la cui uscita è prevista per il 23 agosto 2019.