Anthony Mackie, interprete di Falcon nel Marvel Cinemtic Universe, ha rivelato che durante la lavorazione di Avengers: Endgame ha creduto che Dave Bautista avesse letteralmente ucciso Tom Holland.

Sin dall'inizio della produzione di Avengers: Endgame, ultimo capitolo della saga dei Vendicatori uscito al cinema lo scorso mese di aprile, siamo stati tempestati di aneddoti piuttosto spassosi circa la lavorazione del cinecomic dei fratelli Russo.

Ora, intervistato durante il Celebrity Fan Fest (via ComicBook), l'attore Anthony Mackie - interprete di Falcon nel Marvel Cinematic Universe - ha rivelato un curioso (e un po' inquietante) retroscena di Endgame che vede protagonisti Dave Bautista (Drax) e Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man).

Mackie aveva infatti creduto che Holland fosse stato letteralmente ucciso da Bautista sul set del film. Ecco il suo racconto (dal minuto 18:10 nel video in copertina, in cui all'attore viene chiesto il suo momento preferito sul set di Avengers: Endgame):

Un giorno stavamo girando e Tom Holland si trovava dietro di me. Era il giorno delle riprese della sequenza in cui Chris Evans urlava 'Correte' e tutti noi ci lanciavamo nella battaglia. Vi era parecchio green screen e c’erano circa 300 persone sul set. Abbiamo avuto poi un momento di pausa dalle riprese e Bautista e Tom Holland stavano parlando alle mie spalle. E io stavo pensando: 'Baustista non è poi così grande... pensavo fosse più grosso': roba del genere, no? Ad un tratto ho visto Bautista fare questa mossa... dove salta, e poi dà una specie un calcio volante e un pugno... e ho sentito tremare tutto il set. Credevo che avesse colpito Tom Holland e ricordo di aver solo pensato ‘Oddio, ha appena ucciso Tom’. Al che mi sono voltato e Tom era seduto lì. Ho chiesto a Bautista che diavolo fosse successo e Tom mi ha risposto ‘Hey, calmati, mi stava solo insegnando una mossa’. [...] Si è trattato del momento più spaventoso della mia vita. Pensavo avesse ucciso Tom.

Nonostante 'il lieto fine', vedere una montagna umana come Bautista avere a che fare con un ragazzo esile come Holland non dev'essere stato affatto piacevole per Mackie. In ogni caso, come si dice in casi del genere, tutto è bene quel che finisce bene.

Ricordiamo che Avengers: Endgame, diretto da Anthony e Joe Russo, è uscito nei cinema italiani il 24 aprile 2019.