Avengers: Endgame nei cinema USA in una versione con scene aggiuntive [UPDATE]

19/06/2019 15:25 | aggiornato 19/06/2019 16:38

Prima dell'arrivo di Spider-Man: Far From Home nei cinema, i fan Marvel potranno trovare nelle sale una nuova versione di Avengers: Endgame con contenuti inediti.

[Update] ScreenRant ha nuove informazioni sul ritorno di Avengers: Endgame nei cinema americani.

Secondo la testata, che ha riportato le parole del Presidente degli Studi Marvel Kevin Feige, quella che arriverà presto nelle sale non sarà una vera e propria "versione estesa" della pellicola, ma una a cui verrà aggiunta una scena cancellata:

Non ci sarà una versione estesa, ma ci sarà una versione che uscirà nei cinema con una piccola spinta marketing con cose nuove alla fine del film. Se rimarrete a guardare il film, dopo i credit, ci sarà una scena cancellata: un piccolo tributo, e alcune sorprese. [L'uscita di questa versione di Endgame] sarà il prossimo weekend.

Ricordiamo che la versione originale di Avengers: Endgame arrivata anche nelle sale italiane non aveva la consueta scena post-credit a cui l'universo Marvel ci ha abituati con le sue pellicole. Era però presente un easter egg che rendeva omaggio ad Iron Man.

Una seconda precisazione da ScreenRant: il "prossimo weekend" a cui accenna Feige sarebbe quello del 29 e 30 giugno, con il possibile arrivo della pellicola con scena extra già venerdì 28 giugno nei cinema americani.

[Articolo originale] Stavolta non è stato il Bimbo-Ragno a farsi scappare qualcosa di troppo sull'universo Marvel. E stavolta non possiamo parlare nemmeno di spoiler. Quella di Kevin Feige, però, è un'anticipazione che (quasi) nessuno si aspettava.

Durante una chiacchierata col sito americano ComicBook in occasione del press junket di Spider-Man: Far From Home, il Presidente dei Marvel Studios si è infatti lasciato "sfuggire" che ben presto rivedremo Avengers: Endgame nelle sale in una versione finora inedita. Il film dei Fratelli Russo tornerà infatti nei cinema (solo negli USA?) per un secondo round che, a questo punto, ha tutte le intenzioni di obliterare il record di incassi finora detenuto da Avatar di James Cameron (2,787 miliardi di dollari).

Lo faremo. Non so se è già stato annunciato. E non so quanto... Sì, succederà il prossimo fine settimana.

Che una "versione estesa" potesse esistere, non soprenderà i fan più attenti: i registi hanno più volte confermato di aver lavorato parecchio sull'editing del film, alla fine rinunciando a scene che avrebbero distolto l'attenzione dai punti principali della trama e avrebbero influito sul tono e il ritmo del film. Ci si aspettava quindi che qualcuna delle sequenze girate ma non mostrate al cinema arrivassero insieme all'edizione Home Video di Avengers: Endgame - ora, però, sembra che Marvel abbia in programma qualcosa di ben più memorabile.

Cosa verrà aggiunto ai già titanici 181 minuti del film corale dei Vendicatori? A quanto pare lo scopriremo prestissimo. Se le informazioni di ComicBook sono corrette e il "prossimo fine settimana" a cui Feige si riferiva nell'intervista dovesse rivelarsi essere proprio quello del 22 e 23 giugno, un annuncio ufficiale da parte di Marvel Studios dovrebbe arrivare a breve. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.

Che scene aggiuntive vi piacerebbe vedere nel film?