BH90210, anche Christine Elise si riunisce alla banda

Emily Valentine è arrivata al West Beverly High nella seconda stagione della serie originale e si è subito scontrata con Brenda, quando è uscita sia con Dylan che con Brandon. Emily e Brandon alla fine sono diventati una coppia seria, ma quella relazione si è conclusa dopo che lei ha avuto problemi con la droga. Emily ha perso il contatto con la realtà per un po' di tempo. Dopo un periodo di degenza in un ospedale psichiatrico, si riprende completamente; anni dopo, lei e Brandon riaccendono il loro affetto l'uno per l'altro, ma Emily stessa finisce per incoraggiare Brandon a proseguire il suo rapporto con Kelly.

Elise apparirà in più episodi della serie in sei parti, che troverà membri del cast Jason Priestly, Brian Austin Green, Ian Ziering, Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty e Tori Spelling nella parte delle versioni esagerate di sé stessi. Gli episodi conterranno delle storie "ispirate dalla loro vita reale e dalle loro relazioni". Tutto accade quando uno dei protagonisti tira fuori l'idea di rifare la serie culto Beverly Hills, 90210.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok