Bill & Ted 3 con Alex Winter e Keanu Reeves inizia le riprese: le novità sul film

Bill e Ted stanno per tornare. Sono ufficialmente cominciate le riprese di Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo del franchise di film con Alex Winter e Keanu Reeves cominciato nel 1989 con Bill & Ted's Excellent Adventure, a cui ha fatto seguito Un mitico viaggio nel 1991.

A distanza di ben 28 anni i due attori torneranno dunque a vestire i panni dei due grandi amici che abbiamo lasciato giovanissimi e ritroveremo in età ormai adulta, senza però aver mai dimenticato il loro sogno di sfondare nel mondo della musica.

L'annuncio dell'inizio delle riprese del film è stato dato da Alex Winter via Twitter:

Just got to location to shoot @BillandTed3. Making movies is a miraculous gig, but it's also stressful & fairly nuts. Good to be here with @ed_solomon, our great director & producer, many folks I've known most of my life. We're family, and that makes this all the more special.