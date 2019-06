CelebrityCinema

I capelli rossi di Zendaya al photocall di Spider-Man: Far From Home hanno mandato in subbuglio i fan. L'attrice ha spiegato che si tratta di un omaggio a MJ, ma aumentano i rumor sulla Sirenetta.

Perché Zendaya ha i capelli rossi? La domanda può sembrare oziosa, ma il nuovo look dell'attrice ha creato grande scompiglio tra i fan suoi e... della Sirenetta! Per capire perché, è necessario fare uno, anzi due passi indietro.

A settembre 2018, sul web ha iniziato a circolare la voce che la star fosse in corsa per interpretare Ariel nel remake live-action del celebre cartoon Disney. Chiamata in causa, la diretta interessata ha dato una risposta sibillina, dicendo che le sarebbe piaciuto, dal momento che si tratta di uno dei suoi personaggi preferiti.

Con il passare del tempo e con i nuovi impegni di Zendaya (tra cui la serie Euphoria), la (presunta) notizia è passata in secondo piano. Ma non è stata dimenticata. Così, quando nei giorni scorsi l'attrice si è presentata con una chioma fiammante al photocall a Londra per la presentazione di Spider-Man: Far From Home, i fan non hanno potuto fare a meno di pensare che la sua nuova tinta fosse dovuta a esigenze di copione.

In poco tempo, Twitter è stato invaso dai post di utenti che credono, ma più che altro sperano, che la giovane star Marvel diventerà il volto e il corpo "reali" di Ariel:

Zendaya giving off that Ariel vibe!!! ❤ can Tom Holland be Scuttle? Skskskaka https://t.co/NBgRnce1wk — alliah (@alliah_cortez) June 18, 2019

Getting ready to play Ariel in the little mermaid ? — kieran (@captainnmarveIs) June 17, 2019

Tuttavia, sembra che i fan siano destinati a rimanere delusi.

Di fronte al moltiplicarsi dei tweet, Zendaya è intervenuta personalmente, spiegando che i suoi capelli rossi sono un omaggio a MJ (Mary Jane Watson), ovvero il grande amore dell'Uomo Ragno (dopo Gwen Stacy), che ha storicamente la chioma color del fuoco:

MJ homage ♥️ — Zendaya (@Zendaya) June 17, 2019

Ha anche chiarito che si tratta di un tributo... non definitivo:

È una tinta semi permanente.

I dyed it, semi-permanent — Zendaya (@Zendaya) June 17, 2019

Del resto, l'attrice aveva già lasciato cadere alcuni riferimenti al personaggio sul proprio profilo Instagram, parafrasando una delle sue battute più celebri:

Accettalo, Tigre...

Per ora, l'identità della MJ dei film sull'Arrampicamuri di Tom Holland non è chiara. Alcuni speculano che possa (addirittura) essere la figlia di Nick Fury. Ma chissà, forse l'"omaggio" di Zendaya nasconde qualcosa.

Di certo, l'attrice sembra determinata a spegnere sul nascere tutti i rumor sulla sua presunta partecipazione al live-action della Sirenetta, come dimostra anche la sua risposta a un post che elenca i (presunti) candidati in lizza per i ruoli da protagonista nel film:

.@Disney will be announcing the cast for the live-action film of #TheLittleMermaid, Directed by @alittlejelee, on #D23!



As of now, actresses @jcolburnlevy & @Zendaya are competing for the role of Ariel. While, @Harry_Styles & @noahcent are getting eyed to play Prince Eric. pic.twitter.com/pvCvQJNQHW — Pop Alerts (@PopAIertNews) June 16, 2019

Although flattering this is and always has been a rumor lol — Zendaya (@Zendaya) June 17, 2019

Anche se è lusinghiera, è ed è sempre stata solo una voce.

È davvero così? O c'è dietro dell'altro? Magari i casting sono ancora in corso e l'attrice non vuole e non può sbilanciarsi.

Sicuramente, i fan sarebbero entusiasti di vederla nel ruolo di Ariel, al fianco di Harry Styles o Noah Centineo in quello del Principe Eric.

Al momento, infatti, come riporta anche Union Journalism, l'ex One Direction (che ha esordito sul grande schermo in Dunkirk, di Christopher Nolan) e l'interprete del remake di He-Man sono i due candidati più accreditati ad avere la parte. Con il primo in leggero vantaggio sul secondo.

Ma, come sempre in questi casi, solo il tempo dirà quanto di vero c'è nelle voci che circolano. Restate sintonizzati per scoprirlo.