Cina, pronto il prototipo del treno a levitazione magnetica da 600 KMh

Curiosità

di Giovanni Rispo - 19/06/2019 12:58 | aggiornato 19/06/2019 13:02

In Cina è stato ultimato il prototipo del treno a levitazione magnetica capace di arrivare fino a 600 KMh. Il convoglio ferroviario potrebbe entrare in funzione nel 2021.

0 condivisioni

Gli anni a venire saranno cruciali per molti aspetti della nostra vita, dalla robotica, che si presume ci aiuterà in molti campi, ai mezzi di trasporto sempre più veloci ed ecologici (almeno si spera). Dopo l’annuncio di Alfa-X, treno giapponese in grado di viaggiare a 360 KMh che entrerà in servizio nel 2030, la Cina ha presentato il suo incredibile prototipo di convoglio a levitazione magnetica.

Al momento non si hanno notizie della sua entrata in servizio, c’è chi afferma che il 2021 potrebbe essere l’anno giusto e chi dice che servirà ancora più tempo per le i test. Ciò che è confermato comunque è che in Cina il prototipo è pronto per affrontare la fase di test.

Imaginechina

A realizzarlo è stata la compagnia statale China Railway Rolling Stock Corporation (CRCC) e, come detto, sfrutta la tecnologia a levitazione magnetica (abbreviata con il termine maglev). Tale sistema permette al treno di "fluttuare" sui binari grazie a un sistema di magneti. Questa particolare tecnologia permette al convoglio una velocità di punta molto elevata, in quanto non esistono più dispersioni di energia date dall'attrito, limitando al massimo anche il rumore generato dal treno stesso.

In linea teorica il treno è in grado di raggiungere i 600 KMh (370 MPh), ben al di sopra dell'attuale record di velocità di 350 KMh toccati da un convoglio cinese sulla tratta Shanghai-Beijing. La velocità massima potrebbe ridurre i tempi di percorrenza, arrivando anche a concorrere con il trasporto aereo. La tratta Beijing-Shanghai si percorre in 4 ore e mezza in aereo, mentre con questo treno a levitazione magnetica sarebbero necessarie appena 3 ore e mezza.