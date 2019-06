Il nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, sarà nei cinema americani dal 10 luglio 2020 e i fan si augurano di vedere il ritorno di Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts (al momento, le ultime due hanno confermato il loro coinvolgimento). Per quanto riguarda la trama, si sa ancora davvero poco e il regista non ha svelato nulla davanti al pubblico del Fan Fest, che si è tenuto nei giorni del 7 e dell'8 giugno in California.

