DC reimmagina le origini di Harley Quinn: le prime informazioni sul fumetto Harleen

di Vincenzo Corrado - 19/06/2019 16:10 | aggiornato 19/06/2019 16:12

Il fumettista croato Stjepan Šejic ha scritto e disegnato una nuova mini-serie targata DC Comics che racconta le storia e le origini di Harley Quinn e sarà pubblicata sotto l’etichetta Black Label.

Una delle storie più affascinanti ed allo stesso tempo inquietanti presenti nel grande DC Universe riguarda senza dubbio la relazione tra Harley Quinn e la folle nemesi di Batman, Joker; un amore matto e malato quello che lega i due villain.

La dottoressa Harleen Frances Quinzel (vero nome di Harley Quinn) psichiatra all'Arkham Asylum di Gotham City, dopo varie sedute con lo psicopatico Joker rinchiuso proprio in manicomio, viene sedotta dal criminale tanto diventare una vera e propria ossessione. Dopo essere stata totalmente sopraffatta, Harley fugge da Arkham con il suo partner per cominciare la sua stravagante vita da criminale.

Ora DC Comics ha annunciato un'altra imminente storia dell'iconico personaggio con una nuova mini-serie di fumetti dedicati alle origini della giullare e compagna del principe del crimine di Gotham: Harleen, scritta e disegnata da Stjepan Šejic e pubblicata dall'etichetta Black Label.

HD Stjepan Šejić (DC Comics)

Harleen è la storia di una persona imperfetta che ragionava bene, una dottoressa che si innamorò del suo paziente. È la storia della sua strada per l'inferno - lastricata di buone intenzioni - e un sorriso che le costò l'anima. Più che altro è una storia di brave persone che cadono. Innamorarsi, cadere in disgrazia e cadere a pezzi.

Recita così la descrizione ufficiale DC che introduce le pagine a fumetti suddivise in tre numeri dell'artista croato, Šejic, già autore di Sunstone e Aquaman: Underworld.

Questa storia d'amore tossica e inebriante metterà nuovamente Joker e Harley Quinn al centro di tutto, reimmaginando la missione originaria della dottoressa che ha scoperto una cura rivoluzionaria per la follia di Gotham City, per porre fine alla crescente apatia tra i cittadini.

Dopo l'ennesimo attacco alla città da parte di Joker, questi verrà rinchiuso ad Arkham e Harleen si troverà faccia a faccia proprio con uno di quei criminali malati che spera di poter guarire; tuttavia ben presto si ritroverà attratta dalla follia che affligge il clown.

L'artista croato vuole raccontare sotto una nuova luce il sentiero contorto che porta Harleen tra le braccia di Joker, la quale vede il noto criminale dai capelli verdi non come un caso da studiare ma come un'anima dimenticata che ha bisogno di qualcuno che lo difenda; in questo modo la giovane psichiatra si apre la strada per diventare colei che conosciamo col nome di Harley Quinn.

Il primo numero di Harleen uscirà negli Stati Uniti il prossimo 25 settembre.

Via Gizmodo e BloodyDisgusting