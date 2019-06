Diana, 1999: il booktrailer in esclusiva della graphic novel in arrivo a novembre

LibriFumetti

19/06/2019

Diana ha diciassette anni, tutta la vita davanti e alcuni segreti nel cassetto. E, prima dell'arrivo della graphic novel, spunta un interessante booktrailer in esclusiva per MondoFox.

A novembre è in arrivo un’interessante novità in libreria. Diana, 1999 è una graphic novel della casa editrice La Ruota ispirata al plot del libro Gli arpeggi delle mammole, una storia di formazione che non può essere semplicemente inserita nel genere “teen drama” né tantomeno nella classica storia d’amore.

Diana, 1999 è un progetto ambizioso, perché è uno dei rarissimi casi italiani del romanzo di formazione a fumetti, una proposta ricca di richiami curiosi alla letteratura, alla musica e al cinema del precedente secolo.

Il progetto vede la firma della scrittrice e giornalista Simonetta Caminiti, in passato coautrice del volume Senti chi parla – le 101 frasi più famose del cinema presentato alla 74esima Mostra internazionale del cinema di Venezia e autrice del romanzo Gli arpeggi delle mammole, da cui è tratta la graphic novel.

Accanto alla penna di Simonetta Caminiti, la matita di Letizia Cadonici, una giovane fumettista romana il cui lavoro è associato a Star Comics e Bug Comics.

Diana, 1999: la bellezza del booktrailer

Diana, 1999 non arriverà prima di novembre ma, nel frattempo, è uscito un primissimo booktrailer fornitoci in anteprima esclusiva e che anticipa il progetto con delle deliziose chicche per chi di serie tv e cinema se ne intende. Perché?, vi chiederete: semplice, basta ascoltare e vi renderete conto che le voci dei doppiatori sono molto familiari, a partire da quella di Diana.

Non vi ricorda una certa Carrie Bradshaw di Sex and the City? Ad animare la protagonista infatti è Barbara De Bortoli, colei che ha prestato la propria voce a un’icona televisiva di questo millennio. Khady, la sorella di Diana, è interpretata vocalmente da Federica De Bortoli – sorella di Barbara – la quale nella sua carriera ha doppiato attrici come Natalie Portman, Anne Hathaway e Kristen Stewart. Infine, Filippo (il protagonista maschile) vanterà della voce di Roberto Arcardi.

HD La Ruota Una tavola tratta dalla graphic novel di Diana, 1999

Un booktrailer della durata di quasi quattro minuti che ha incantato anche la Caminiti:

Sono entusiasta del trailer perché si tratta, a ben vedere, di un micro-film. Non è breve come i teaser dei libri cui siamo abituati. Ed è sorprendente per me ricordare i volti, le voci, le mani dietro questo progetto. […] Una piccola matrioska di personaggi (reali!) che presentano la mia graphic novel.

Il video presenta anche una clip animata realizzata da Fabio Santomauro, illustratore per Piemme della raccolta di racconti Anche Superman era un rifugiato. A completare il quadro armonioso del video è la colonna sonora, interpretata da Diana Timbur (che, oltre ad avere lo stesso nome, assomiglia realmente alla Diana del fumetto) insieme ai Madlei.

Diana, 1999: dal romanzo alla graphic novel

Lettere Animate Gli arpeggi delle mammole, Simonetta Caminiti

Diana e Khady sono sorelle “speciali”. Nella Roma del 1999, Diana ha diciassette anni: il suo animo solitario, orgoglioso, la porta a essere uno spettatore della vita altrui, preferisce stare dietro le quinte e osservare gli altri anziché interagire. A farle da ombra, la sua sorella adottiva Khady, una ventenne esotica con il dono del canto.

E tu che musica ascolti quando non sopporti più il rumore della tristezza?

Il 1999 è l’anno che prepara al nuovo millennio e tutto può accadere a chi ha soltanto diciassette anni e tutta la vita davanti. Amori, dolori e nuove scoperte alle porte di un Millennio che si è fatto carico di tante promesse. Ma, anziché andare avanti, il presente potrebbe invece riportare a galla segreti dal passato che fanno male, il cui dolore potrebbe virare la rotta e contaminare le decisioni per il futuro.

Diana, 1999 arriverà in libreria a novembre. Il booktrailer vi ha già conquistato?