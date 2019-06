Downton Abbey, i nuovi poster ufficiali del film

Cinema

19/06/2019

I protagonisti del film basato sulla della serie cult Downton Abbey vi stanno aspettando. Ecco i loro character poster ufficiali.

Indossate il vostro vestito migliore e preparatevi a vivere una nuova avventura con i membri della famiglia Crawley a Downton Abbey. Questa volta però, non si tratta del piccolo schermo, dove la serie è andata in onda nel Regno Unito dal 2010 al 2015, ma del più prestigioso schermo cinematografico. Ecco, quindi, che i i suoi protagonisti si presentano, eleganti, nei nuovi poster ufficiali, che potete vedere nella gallery qui sotto:

Con 69 candidature agli Emmy (il più importante premio televisivo a livello internazionale) in sole 6 stagioni, Downton Abbey si attesta come lo show - non prodotto negli Stati Uniti d'America - con più nomination nella storia degli Emmy, appunto.

La serie TV è stata creata da Julian Fellowes ed è andata in onda per la prima volta nel Regno Unito nel settembre del 2010, mentre il finale di Downton Abbey è giunto alla fine del 2015. Il film riprende personaggi e fatti dello show, in un periodo storico successivo, ambientato tra il 1927 e il 1928.

Downton Abbey il film sarà nelle sale italiane dal 24 ottobre, scritto dallo stesso Julian Fellowes, diretto da Michael Engler e interpretato da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton.

La famiglia Crowley e il personale altamente qualificato del castello sono pronti e vi aspettano.