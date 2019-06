Un terrificante gioco a nascondino nel trailer di Ready or Not

Un terrificante gioco a nascondino nel trailer di Ready or Not

La sinossi del film vede la squadra della Breslin Security:composta da Ray Breslin (Stallone), Trent DeRosa (Bautista) e Hush (50 Cent) dover salvare non solo la fidanzata del maestro di arti marziali Shen Lo, ma anche Abigail Ross (Jaime King) membro del team e compagna di Ray. Le due donne sono state rinchiuse da un'organizzazione criminale in un penitenziario conosciuto come la Prigione del Diavolo , dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire.

Stallone torna dunque a interpretare l'esperto di sicurezza Ray Breslin in Escape Plan 3 - L'ultima sfida , capitolo finale di questa trilogia. Nel film rivedremo anche Dave Bautista nei panni di Tren DeRosa, legato sempre di più alla Breslin Security, ma contemporaneamente attento a mantenere la propria libertà professionale come mercenario. Bautista sarà accompagnato dal rapper Curtis "50 Cent" Jackson , che ritorna nel ruolo di Hush, l'esperto di sorveglianza.

Sylvester Stallone torna nuovamente per il terzo capitolo del franchise action Escape Plan , iniziato con il film del 2013 che aveva come coprotagonista Arnold Schwarzenegger.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok