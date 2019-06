Forrest Gump: 15 cose che forse non sapevi sul film con Tom Hanks

Cinema

19/06/2019

Era il 1994 quando faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo una delle pellicole più amate e apprezzate della storia del cinema: Forrest Gump. Diretto da Robert Zemeckis e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, il film vede Tom Hanks nei panni del protagonista.

La trama ruota intorno a Forrest Gump, un ragazzo dell'Alabama con disturbi cognitivi che si ritrova ad essere testimone e a vivere in prima persona alcuni dei più grandi avvenimenti della storia statunitense tra gli anni '50 e gli anni '80. Dalla guerra in Vietnam allo scandalo Watergate, Forrest conoscerà personaggi importanti come John F. Kennedy, Elvis Presley, John Lennon e Richard Nixon, diventando poi una stella del football e del ping pong.

La pellicola venne accolta positivamente sia dal pubblico che dalla critica ed è riuscita a conquistare ben 6 premi Oscar nel 1995, tra cui quella di miglior film e miglior attore protagonista a Tom Hanks.

Realizzato con un budget iniziale di 55 milioni, Forrest Gump ha avuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 677 milioni di dollari in tutto il mondo.

Forrest Gump e il sequel mai realizzato

La pellicola con Tom Hanks nel corso degli anni è diventata un vero e proprio cult di genere grazie anche ad alcune delle battute pronunciate da Tom Hanks che sono entrate nell'immaginario collettivo.

Dopo il grande successo del film, nei primi anni 2000 lo sceneggiatore Eric Roth venne incaricato di firmare lo script del sequel di Forrest Gump. A raccontarlo è stato lo stesso Roth in una recente intervista in cui ha spiegato che la pellicola non si sarebbe basata su Gump & Co., secondo romanzo di Groom.

Protagonista doveva essere il figlio di Forrest e della sua amata Jenny, che scopre di essere malato di AIDS come la madre, e che per questo subisce discriminazioni. Forrest Jr., così come accaduto a suo padre, avrebbe incontrato diversi personaggi importanti come Lady Diana e lo avremmo visto a bordo dell'auto in cui è fuggito O.J. Simpson.

Tuttavia il progetto non andò in porto a causa dei terribili attentati dell'11 settembre 2001 che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo intero. Eric Roth infatti aveva consegnato la sceneggiatura il giorno prima del tragico evento ma, dopo quanto accaduto, decise insieme a Tom Hanks e Bob Zemeckis di non realizzare più il sequel di Forrest Gump.

