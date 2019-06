Gwent, il gioco di carte di The Witcher si espande con Novigrad: trailer e novità

Videogames

di Andrea Guerriero - 19/06/2019 10:14 | aggiornato 19/06/2019 10:18

Gwent: The Witcher Card Game si espande dal prossimo 28 giugno con l'add-on Novigrad. Siete pronti ad esplorare le radici corrotte della splendida città conosciuta nella trilogia ruolistica?

0 condivisioni

Non di sole spadate e magie vive il fan di The Witcher. Ogni aspirante strigo, è infatti inevitabilmente un grande patito del Gwent. Si tratta del gioco di carte più popolare nell'universo fantasy creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski, poi trasposto dai ragazzi di CD Projekt RED in una indimenticabile trilogia videoludica.

E che, nel 2018, è riuscito addirittura a ritagliarsi un intero videogame a tema, Gwent: The Witcher Card Game. Il titolo è un free-to-play disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, che approfondisce in un'esperienza dedicata il mini-gioco visto nel terzo capitolo della saga e che, dal prossimo 28 giugno, andrà a espandersi con un pacchetto aggiuntivo assai goloso.

Mentre sono al lavoro sul promettentissimo Cyberpunk 2077, gli sviluppatori polacchi presentano infatti l'espansione Novigrad con un primo trailer:

Novigrad ci porterà a esplorare le radici corrotte della splendida città, e aggiunge la bellezza di 90 nuove carte, tra cui 15 a fazione incrociata, che possono dunque essere usate con i vecchi mazzi, e 5 nuovi leader, che hanno le loro personali abilità. L'add-on di Gwent: The Witcher Card Game aggiunge pure una nuova fazione, il Sindacato: adesso sarà possibile usare una nuova risorsa, le Corone, che serviranno per attivare alcuni tipi di carte.

È possibile anche piazzare una taglia su una carta nemica, per guadagnare delle Corone una volta ucciso il nemico, appunto. Una nuova meccanica che potrebbe dar vita a combo interessanti. Saranno infine introdotte anche diverse nuove parole chiave.

Vi ricordiamo ancora una volta che l'espansione sbarcherà sul mercato il 28 giugno 2019. Vi farete trovare pronti?