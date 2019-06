Harry Potter: Wizards Unite arriva su iOS e Android dal 21 giugno

Harry Potter: Wizards Unite ha finalmente fissato l'appuntamento con il suo debutto su smartphone. Niantic e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato che il videogioco sarà disponibile dal 21 giugno su iOS e Android negli Stati Uniti e in Regno Unito – con l'apertura dei server per gli altri Paesi che si concretizzerà nei giorni seguenti.

Da quando è stato annunciato, Wizards Unite è stato presentato come un Pokémon Go nell'universo di Harry Potter. Firmato dallo stesso sviluppatore, Niantic, il gioco porterà protagonisti e creature dell'universo di Harry Potter nel nostro mondo quotidiano, grazie alla realtà aumentata.

Attraverso il suo smartphone, il giocatore vestirà i panni di una recluta dell'Unità speciale dello Statuto di Segretezza, con il compito di scovare tutte le creature magiche e i personaggi di Hogwarts che sono inavvertitamente finiti nel mondo dei comuni Babbani – prima che questi ultimi notino la loro presenza.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a