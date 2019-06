How I Met Your Mother, gli episodi per conoscere Robin

TV News How I Met Your Mother

di Giuseppe Benincasa - 19/06/2019 11:42 | aggiornato 19/06/2019 11:46

Ecco i migliori episodi per conoscere il personaggio di Robin nella serie How I Met Your Mother!

La serie TV How I Met Your Mother (in Italia arrivata con il nome E alla fine arriva mamma) è una delle sit-com più divertenti dell'ultimo decennio, le sue gag, le sue battute sono rimaste nella storia della televisione, diventando spesso anche tormentoni del web. Uno dei migliori aspetti della serie è la caratterizzazione dei personaggi: Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily hanno tutti delle personalità uniche che vale la pena approfondire, rivedendo i migliori episodi a loro dedicati.

Oggi è la volta di parlare di Robin Scherbatsky, interpretata da Cobie Smulders (famosa anche per il suo ruolo di agente dello S.H.I.E.L.D. nel Marvel Cinematic Universe) nelle 9 stagioni della serie. Suo padre è Robin Scherbatsky Sr. e ha una sorella minore, Katie. Robin ha fatto amicizia con la banda di How I Met Your Mother nel 2005 dopo un appuntamento imbarazzante con Ted Mosby. È la migliore amica di Lily e l'ex coinquilina ed ex fidanzata di Ted. Nel 2013, sposa Barney, ma divorziano nel 2016. Robin è di origine canadese e ha la doppia cittadinanza con gli Stati Uniti, fuma sigari, frequenta il poligono di tiro, ama bere scotch, è una fan di Ghostbusters e ha una fobia per i centri commerciali.

Amori e Amici

L'episodio pilota ( Una lunga storia ) mostra per la prima volta Robin e mette in chiaro che non sarà lei, nonostante i ripetuti innamoramenti di Ted, la madre di cui si racconterà durante la serie

) mostra per la prima volta Robin e mette in chiaro che non sarà lei, nonostante i ripetuti innamoramenti di Ted, la madre di cui si racconterà durante la serie Nel 16esimo episodio della seconda stagione ( Gelosia ) Robin decide di portare i suoi 5 cani in campagna da una delle sue zie

) Robin decide di portare i suoi 5 cani in campagna da una delle sue zie Nel nono episodio della seconda stagione, dal titolo Lo schiaffone , si scopre perché Robin ha la fobia dei centri commerciali, dal suo racconto dipende anche il risultato della scommessa degli schiaffoni tra Barney e Marshall

, si scopre perché Robin ha la fobia dei centri commerciali, dal suo racconto dipende anche il risultato della scommessa degli schiaffoni tra Barney e Marshall Nell'episodio Prima volta a New York (stagione 2 episodio 12) Robin passa del tempo con la sorella Katie e per la prima volta, dice a Ted di amarlo

(stagione 2 episodio 12) Robin passa del tempo con la sorella Katie e per la prima volta, dice a Ted di amarlo Nell'episodio dal titolo Castelli di sabbia (stagione 3 episodio 16), conosciamo il primo ragazzo di Robin

(stagione 3 episodio 16), conosciamo il primo ragazzo di Robin Nell'episodio successivo, ovvero il 17esimo della terza stagione dal titolo La regola infranta , Robin e Barney, che hanno passato la notte insieme, cercando di nascondere - senza riuscirci - la loro relazione a Ted

, Robin e Barney, che hanno passato la notte insieme, cercando di nascondere - senza riuscirci - la loro relazione a Ted Ne Il patto dei single (stagione 4 episodio 17) Ted e Robin si promettono l'un l'altro come marito e moglie di scorta: se dovessero restare soli si sposeranno

Nel primo episodio della quinta stagione ( Il discorso ) Robin e Barney definiscono la loro relazione, anche davanti ai loro amici

) Robin e Barney definiscono la loro relazione, anche davanti ai loro amici Nell'episodio 17 della settima stagione dal titolo Senza fretta, succedono molte cose e avvengono molti chiarimenti per quanto riguarda la relazione tra Ted, Barney e Robin

La carriera! È la cosa più importante al momento. D'ora in avanti niente più relazioni. Devo pensare al lavoro.

Carriera

Nella stagione 8, l'episodio 15 dal titolo P.S. ti amo , Barney indaga sul passato di Robin e riesce a ottenere un video documentario sulla ragazza. Il video mostra parte della carriera da cantante, soprattutto la sua fine, di Robin

, Barney indaga sul passato di Robin e riesce a ottenere un video documentario sulla ragazza. Il video mostra parte della carriera da cantante, soprattutto la sua fine, di Robin Gli episodi 4 e 5 della quarta stagione (L'intervento e Shelter Island) raccontano della breve esperienza lavorativa giapponese di Robin. Un passaggio molto importante per la carriera di Robin

Qual è il vostro episodio preferito con Robin?