La petizioni per eleggere Keanu Reeves Persona dell'anno (e nuovo Wolverine)

I fan di Keanu Reeves vogliono che il Times lo elegga Persona dell'anno 2019. La petizione ha già raccolto numerose firme.

La popolarità di Keanu Reeves non fa altro che aumentare. Dopo essere stato nominato il Fidanzato di Internet, i fan vorrebbero che il loro beniamino venisse eletto Persona dell'anno 2019 da TIME.

La rivista, fin dai suoi esordi, ha dedicato, ogni anno, un inserto speciale a una persona o un gruppo di persone particolarmente influenti. Ora alcuni fan hanno firmato una petizione per far sì che anche Reeves rientri nella lista.

Sul sito Change.org, qualcuno ha lanciato la petizione per far in modo che Keanu Reeves diventi la Persona dell'anno, e in meno di una settimana più di mille persone l'hanno già firmata.

Ciò che diverte è che chi ha dato inizio alla petizione non ha spiegato i motivi per cui l'attore dovrebbe essere eletto Persona dell'anno 2019, ma ha dato per scontato che i motivi fossero palesi a tutti, scrivendo semplicemente:

Keanu Reeves è la persona più meravigliosa al mondo, rendila la Persona dell'anno.

La petizione non è affatto una sorpresa, dal momento che l'amore che i fan nutrono per l'attore è più forte che mai e che la carriera di Reeves va a gonfie vele. Solo nell'ultimo anno ha recitato nei film John Wick 3 - Parabellum e Finché forse non vi separi.

Ma non è finita qui, perché c'è ancora un'altra petizione che riguarda Keanu Reeves: quella che lo vorrebbe come nuovo Wolverine in un film stand alone, in una possibile nuova pellicola della saga degli X-Men o ancora nel Marvel Cinematic Universe.

La petizione suggerisce Reeves perché un attore molto capace, che abbiamo già visto recitare in film d'azione come Matrix, e uno dei pochi attori che saprebbe raccogliere l'eredità di Hugh Jackman.

Voi firmerete?