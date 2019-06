Marvel La Grande Alleanza 3: ecco chi sono tutti i supereroi giocabili su Nintendo Switch

Videogames

di Andrea Guerriero - 19/06/2019 11:59 | aggiornato 19/06/2019 12:04

I supereroi della Casa delle Idee sono pronti ad affrontare ancora una volta Thanos, ma sugli schermi di Nintendo Switch.

Gli amanti dei videogiochi, che sono pure fan dell'universo Marvel, hanno davvero di che gioire.

Non solo perché su PlayStation 4 è già disponibile da qualche mese l'incredibile avventura di Spider-Man realizzata dai ragazzi di Insomniac Games. E neppure solo per le promesse di Square Enix e Crystal Dynamics, che con il titolo degli Avengers in uscita nel 2020 hanno sedotto il pubblico dell'E3 2019. I supereroi della Casa delle Idee saranno infatti protagonisti di un videogame in esclusiva per Nintendo Switch che già da ora promette di essere imperdibile: Marvel La Grande Alleanza 3!

Dopo dieci anni di assenza, la serie tornerà quindi con un nuovo capitolo, realizzato dal Team Ninja in collaborazione con il colosso di Kyoto. E pensato appositamente per la sua console ibrida.

E se è vero che l'appuntamento nei negozi è fissato per il prossimo 21 luglio, già da oggi è spuntato in rete l'elenco completo dei personaggi che potremo controllare nel gioco per contrastare i piani di Thanos. Si tratta di 34 volti cari al fanbase Marvel, ovvero:

Black Panther

Vedova Nera

Captain America

Captain Marvel

Crystal

Daredevil

Deadpool

Doctor Strange

Drax

Electra

Falcon

Gamora

Ghost Rider

Groot and Rocket

Occhio di Falco

Hulk

Iron Fist

Iron Man

Luke Cage

Magneto

Miles Morales (Spider-Man)

Ms. Marvel

Nightcrawler

Psylocke

Scarlet Witch

Spider-Gwen

Spider-Man

Star-Lord

Storm

Thor

Venom

Wasp

Wolverine

Un roster piuttosto nutrito quello di Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero, che andrà poi ad allargarsi dopo l'uscita con l'arrivo di diversi DLC, che includeranno X-Men, Fantastici Quattro e Marvel Knights.

In questo actionRPG, potremo di conseguenza assemblare la squadra definitiva di supereroi Marvel. Per impedire al folle Thanos e ai suoi seguaci dell'Ordine Nero di devastare la galassia avremo inoltre l'opportunità di formare delle squadre di 4 giocatori assieme ai nostri amici (online, collegando 4 console in wireless locale oppure condividendo i Joy-Con su una sola Switch).

Marvel/Nintendo

Nella storyline di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, eroi e criminali dell'universo Marvel devono unire le forze per trovare le Pietre dell'Infinito prima che Thanos e l'Ordine Nero le usino per scatenare il caos cosmico. Tra le ambientazioni già confermate figurano l'Avengers Tower e la Xavier Mansion. Per la prima volta nella serie, inoltre, debutta la Visuale Eroica, una prospettiva da sopra le spalle ideale sia quando si gioca da soli, sia in multiplayer.