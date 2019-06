Cinema

19/06/2019

Quali saranno le uscite Marvel del 2020 nel post Avengers: Endgame? La risposta potrebbe arrivare dal Comic-Con di San Diego: i primi rumors riguardano Scarlett Johansson e Black Widow e la novità assoluta The Eternals firmata Chloe Zhao.

Il Marvel Cinematic Universe sta vivendo una fase davvero particolare. Dopo Avengers: Endgame e l'imminente Spider-Man: Far from Home (al cinema dal 10 luglio), sulla Fase 4 del MCU vige il riserbo più assoluto. Ed è la prima volta che i fan non sanno quali saranno le prossime uscite della Casa delle Idee. Alcuni indizi arrivano però in queste ore da Hollywood: come rivelato da Deadline, Marvel e Disney torneranno nella Hall H al San Diego Comic-Con 2019 per presentare le novità che vedremo nel 2020.

Una ghiotta occasione per introdurre al pubblico anticipazioni e primi video di ciò che arriverà sugli schermi l'anno prossimo. L'ultima volta che Marvel ha partecipato all'evento è stato nel 2017 e in quell'occasione erano stati presentati il teaser di Avengers: Infinity War (con quasi tutto il cast e il regista Joe Russo in sala), estratti di Black Panther e Thor: Ragnarok. I progetti attualmente in produzione promettono un Comic-Con piuttosto ricco.

Marvel torna al Comic-Con: cosa vedremo nel 2020?

Marvel e Disney potrebbero presentare innanzitutto qualche immagine di Black Widow, lo standalone sulla vedova nera Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson. Le riprese sono iniziate a fine maggio in Norvegia e dalle prime informazioni trapelate dal set, sembrerebbe che la vicenda sia una origin-story ambientata in un periodo compreso tra Captain America: Civil War e Avengers: Endgame. Nel cast dovrebbe quindi esserci Jeremy Renner, che potrebbe tornare ad indossare il costume di Hawkeye, vecchio amico di Natasha.

Potrebbe poi toccare a The Eternals, il cinecomic tratto dal fumetto del 1976 del maestro Jack Kirby dedicato agli Eterni, i figli degli dèi spaziali Celestiali e fratelli dei mostruosi Devianti. Nel cast sono già stati confermati Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden, e potrebbe arrivare persino Keanu Reeves, in trattativa per un ruolo.

Secondo le anticipazioni trapelate, dovrebbero comparire pure Matthew Rhys (nei panni del giovane Odino) e Charlie Hunnam. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo, mentre per la regia è stata scelta Chloe Zhao, la regista cinese rivelazione del Sundance 2015 con Songs My Brothers Taught Me e diventata paladina del nuovo cinema indie americano con The Rider.

Ancora dall'Asia, al Comic-Con potremmo sapere qualcosa di più su Shang-Chi, il film sul primo supereroe esperto di arti marziali, creato da Steve Englehart e Jim Starlin nel 1973. Il cinecomic sarà diretto da Destin Daniel Cretton su sceneggiatura di Dave Callaham, ma al momento non ci sono tante altre anticipazioni in merito.

Doctor Strange 2 potrebbe infine svelare le sue carte: il sequel del primo capitolo con il "mago" Benedict Cumberbatch, arrivato nel 2016, ha anticipato le riprese, che dovrebbero iniziare a gennaio 2020 nel Regno Unito (come ha rivelato l'attore Benedict Wong al Denver Pop Culture Con), e sarà diretto da Scott Derrickson, che ha lavorato alla sceneggiatura con C. Robert Cargill. Ma le novità non finiscono qui.

Nella Hall H si parlerà quasi sicuramente delle serie TV di Disney+, la piattaforma di streaming che la casa di Topolino lancerà negli Stati Uniti il prossimo 12 novembre.

Stando a quanto fatto trapelare da Deadline, potrebbero esserci novità su Loki (lo show dedicato al Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, che avrà come showrunner Michael Waldron), Falcon & The Winter Soldier (la miniserie con Anthony Mackie e Sebastian Stan affidata alla regista canadese Kari Skogland), Visione e Scarlet Witch (il progetto televisivo dedicato alle avventure dei personaggi interpretati da Paul Bettany ed Elizabeth Olsen). Non ci sono conferme invece su Hawkeye, la serie su Occhio di Falco annunciata da Kevin Feige.

A San Diego già scaldano i motori per un Comic-Con che dal 18 al 21 luglio monopolizzerà la città californiana.

Cosa ne pensate? Saranno proprio questi i primi titoli della Fase 4 del MCU che verranno presentati e vedremo al cinema? E pensate possano essere all'altezza dei tanti supereroi leggendari che abbiamo conosciuto e amato negli anni passati?