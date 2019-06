Sophie Turner sarà Boy George in un biopic? Potrebbe succedere davvero

CinemaCelebrity

di Paola Pirotti - 19/06/2019 10:46 | aggiornato 19/06/2019 10:56

Boy George vorrebbe che Sophie Turner, l'attrice di Game of Thrones e X-Men: Dark Phoenix, lo interpretasse nell'atteso biopic musicale a lui dedicato. E l'attrice approva!

1 condivisione

La giovane attrice britannica Sophie Turner è sulla cresta dell’onda nell’ultimo periodo. Dopo aver concluso la pluripremiata e famosa serie Game of Thrones (riuscendo a sopravvivere fino all'ultimo episodio!) è ora nelle sale con X-Men: Dark Phoenix, protagonista nei panni della mutante Jean Grey.

È sicuramente tra i giovani talenti più richiesti del momento, ma c’è un rumor in particolare che ha fatto ben presto il giro del mondo: Sophie Turner potrebbe interpretare Boy George nel biopic musicale a lui dedicato.

Il cantante britannico, ex-membro dei Culture Club e successivamente apprezzato solista, è stato recentemente ospite della trasmissione radiofonica Fitzy and Wippa dove ha parlato dei progressi del progetto sulla sua vita. Il film sarà diretto da Sacha Gervasi (regista di My Dinner with Hervé) e sta cercando il suo interprete principale.

A proposito di chi potrebbe interpretare il suo ruolo, Boy George ha raccontato:

Ci sono state delle proposte molto interessanti. Una delle più interessanti è stata Sophie Turner.

Come ricorda ET Canada, l’attrice ventitrenne è stata spesso paragonata nei tratti al cantante di Do You Really Want To Hurt Me.

Le persone diranno 'non può fare te, lei è una ragazza', sai. Ma a diciassette anni avrei amato essere lei.

E non è solo Boy George ad essere entusiasta della proposta. La notizia è arrivata anche a Sophie Turner in persona che su Twitter ha risposto con un semplice: “CI STO”.

Ma non tutti sembrano entusiasti dell'idea. Il giornalista e giudice televisivo di Britain's Got Talent, Piers Morgan, ha confessato di non essere d'accordo con l'idea di far interpretare il ruolo di Boy George ad una donna.

Secondo quanto riportato dal sito di The Sun, Morgan ha dichiarato:

Boy George, nel suo biopic, ad un certo punto, presumibilmente, farà sesso con delle persone. Come farà se non ha l'equipaggiamento giusto per farlo? Ci sono delle realtà con cui fare i conti sulla questione di Sophie Turner che interpreta Boy George e una di queste è: lei è una donna.

Morgan si è scagliato contro la notizia aggiungendo che l'idea in sé è inquietante e trasformando la sua dichiarazione in una dura riflessione sul genere:

Wonder Woman è forse interpretata da un uomo? No. Quando si tratta di un uomo famoso come Boy George come può una donna interpretarlo? Createvi i vostri dannati personaggi. Non prendete i nostri, non prendete le nostre popstar, lasciateci in pace.

Sebbene le carriere di Sophie Turner e Boy George siano molto differenti, i due hanno delle cose in comune, come il fatto di essere diventati famosissimi appena ventenni e di essere stati improvvisamente travolti dal successo.

Dopo i Queen con Bohemian Rapsody e Elton John con Rocketman, sarà il successo di Boy George? Lo scopriremo presto.

E voi cosa ne pensate di Sophie Turner nei panni di Boy George?