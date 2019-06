Spider-Man: Far From Home, il 'nuovo Avenger' Mysterio spiega cosa è successo sulla sua Terra

Cinema

Mysterio fa il punto della situazione sugli Elementali e diventa ufficialmente un Vendicatore in nuove clip di Spider-Man: Far From Home.

Negli uffici californiani dei Marvel Studios hanno pensato a grandi sorprese per chiudere la Fase 3 dell'universo cinematografico dei record e, di conseguenza, porre solide basi per i film che verranno. Il compito è stato assegnato a Spider-Man: Far From Home, i cui trailer hanno lasciato a bocca aperta milioni di fan per diversi motivi.

Gli ultimi teaser rilasciati hanno come protagonista Quentin Beck / Mysterio, che nel film stringerà - grazie alla mediazione di Nick Fury - un'alleanza con Peter Parker / Spider-Man. Questa è una notizia a dir poco sconvolgente per coloro che conoscono (anche parzialmente) la storia dello spararagnatele e dei suoi storici nemici. Tuttavia, questo potrebbe essere un Mysterio diverso da quello dei fumetti, perché proveniente da una realtà parallela (Terra-833) a quella dei Vendicatori (Terra-616). L'arrivo dell'illusionista, interpretato da Jake Gyllenhaal, nel Marvel Cinematic Universe coincide dunque con l'introduzione del concetto di Multiverso.

Il destino della Terra di Mysterio

Quentin Beck, nei trailer, spiega di essere giunto su Terra-616 grazie ad un squarcio dimensionale venutosi a creare dopo lo schiocco di Thanos (in Avengers: Infinity War). Il motivo di tale viaggio è spiegato dal potente illusionista in una nuova clip: gli Elementali (Hydro-Man, Molten Man e Sandman) hanno messo a ferro e fuoco il suo pianeta, e devono essere fermati ora che sono giunti anche su Terra-616.

Si sono materializzati sulla mia Terra diversi anni fa, io facevo parte dell'ultimo battaglione per provare a fermarli. Tutto quello che abbiamo fatto è stato ritardare l'inevitabile.

La scena si svolge in una sorta di base segreta dei reduci dello S.H.I.E.L.D. già mostrata in altre clip. Dopo la testimonianza di Quentin Beck, la parola passa a Nick Fury, intenzionato a creare un nuovo team per eliminare definitivamente la minaccia, tuttavia Peter (ancora sconvolto per la morte di Tony Stark) non sembra essere pronto a tornare sul campo:

Nick Fury: abbiamo un unico obiettivo: ucciderli. E tu [Peter] verrai con noi. Peter Parker: Signor Fury, sembra qualcosa di molto grande, da supereroe. E... voglio dire... io sono solo un amichevole Spider-Man di quartiere. Nick Fury: ma per favore, sei stato nello spazio!

Nonostante i primi tentennamenti, Peter Parker - scelto da Tony Stark come suo erede - entrerà a far parte del team di Nick Fury. Spider-Man, infatti, ha il potere di fermare gli Elementali che hanno portato morte e distruzione sul pianeta che Avengers, Guardiani della Galassia e guerrieri wakandiani hanno stoicamente difeso dall'attacco di Thanos.

Tony Stark ha sacrificato la sua vita, Peter non può tirarsi indietro.

Il signor Stark si è fidato di me, e non lo deluderò. Dobbiamo fermarli.

Mysterio, il nuovo Avenger

La nascita della squadra composta dai supereori più potenti della terra nota come Vendicatori porta la firma di Nick Fury (The Avengers, 2012), e il contributo dell'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. è decisivo anche nella fondazione dei Nuovi Vendicatori in Spider-Man: Far From Home.

In un nuovo trailer rilasciato per il mercato cinese, Peter Parker svela il nome del nuovo team anti-Elementali e (tenetevi forte) conferisce a Mysterio il titolo di Vendicatore.

Benvenuto nei Nuovi Vendicatori.

Il mistero attorno alla figura di Quentin Beck continua ad infittirsi, clip dopo clip. Quella portata sul grande schermo da Gyllenhaal potrebbe essere davvero un'inedita versione 'eroica' del maestro delle illusioni, ma risulta difficile credere a quanto mostrato nei trailer.

Le illusioni sono elementi che non trovano corrispondenza nella realtà, e chi meglio di Mysterio può crearle e manovrarle a proprio piacimento? In quest'ottica, gli Elementali potrebbero essere parte di un più grande piano di Beck, pronto a tradire Peter e un tipo più che sveglio come Fury quando meno se l'aspettano. Tutto può essere messo in discussione: e se anche la storia del Multiverso fosse falsa?

Cosa ne pensate della figura di Mysterio? Credete alle sue parole?