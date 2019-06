Toy Story 4: i nuovi giocattoli a tema in arrivo insieme al film

Animazione

di Rina Zamarra - 19/06/2019 10:39 | aggiornato 19/06/2019 10:44

Tanti nuovi giocattoli saranno in vendita in concomitanza con l'uscita in sala di Toy Story 4, dalle action figure parlanti al merchandise con zaini, scarpe e felpe.

Toy Story 4 arriverà nei cinema italiani il 26 giugno 2019, ma nei Disney Store e nello store online shopDisney.it sono già in vendita una serie di giocattoli realizzati per il ritorno sugli schermi di Woody e Buzz e di tutti i loro amici. Nel film diretto da Josh Cooley ritroverete, infatti, la bambola Gabby Gabby con la sua cordicella per parlare, i peluche da luna park Ducky e Bunny e tanti altri personaggi.

HD Mattel

Se siete degli appassionati della saga, avrete a disposizione una intera collezione di giochi, ideata per celebrare la nuova avventura on the road dei protagonisti di Toy Story.

L’elettrizzante proposta include un ricco assortimento di action figure parlanti alte 17 centimetri, l’allegro chirurgo di Buzz Lightyear e il gioco di carte UNO con tutti i personaggi di Toy Story 4. Sarà in vendita anche l’action figure radiocomandata di Forky, il nuovo personaggio del film. Si tratta di una forchetta trasformata in giocattolo e realizzata da Bonnie per un progetto scolastico. Il povero Forky, però, non ha una grande autostima e non si sente affatto un giocattolo. Sarà Woody a prendere in mano la situazione e a impegnarsi per indurre Forky a non definirsi più “spazzatura”.

HD Dicky Toys

La proposta del merchandise non termina con le action figure. Non potevano mancare, infatti, i giochi con i mattoncini LEGO, tra cui il set Luna Park Mania e quello Show Acrobatico.

LEGO

Come da tradizione Disney, saranno in vendita anche i costumi di carnevale e una serie di accessori e capi di abbigliamento, tra cui zaini, valigie, ciabatte, t-shirt, sneaker, accappatoi e felpe per grandi e piccoli.

Disney

Al momento, tra l’altro, è già disponibile il nuovo gioco per cellulare Toy Story Drop! realizzato da Big Fish Game e presto verranno lanciati nuovi giochi e contenuti ispirati al film. E se siete in quel di Parigi, potete approfittare degli 11 giorni dedicati a Toy Story 4 organizzati da Disneyland Paris!