Un terrificante gioco a nascondino nel trailer di Ready or Not

Cinema

di Federica Lucia - 19/06/2019 11:26 | aggiornato 19/06/2019 11:30

Niente calcetto o beach tennis, nell'estate 2019 si giocherà a nascondino. Ma siete pronti a seguire le sanguinarie regole imposte dalla famiglia Le Domas?

2 condivisioni

Quando i legami di sangue vengono presi alla lettera.

Questo verrebbe da dire dopo aver visto il trailer ufficiale di Ready or Not, la pellicola diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e scritta da Guy Busick e R. Christopher Murphy, in uscita nelle sale americane il prossimo 23 agosto.

Non è proprio un film estivo il thriller distribuito da FOX Searchlight Pictures. Infatti, a giudicare dalle anticipazioni del trailer, vedremo fiumi di sangue e inseguimenti rocamboleschi nella versione splatter del gioco più antico e innocente del mondo, il nascondino.

HD FOX Searchlight Pictures

La storia parte da uno dei momenti più romantici della vita reale e su pellicola, il matrimonio tra due giovani innamorati. La vita matrimoniale, si sa, non è sempre rose e fiori e avere a che fare con dei suoceri ricchissimi ed eccentrici non è cosa facile. Ma quando la prima notte di nozze si trasforma in una caccia alla sposa, in cui tutta la famiglia è armata fino ai denti e vuole uccidere la nuova arrivata, i protagonisti di Parenti Serpenti di Mario Monicelli non sembrano poi così malvagi.

Ed è ciò che accade all'ignara novella sposa di Ready or Not, coinvolta in un contorto e pericoloso nascondino (da qui il titolo del film) insieme alla famiglia Le Domas, proprietaria di un ricchissimo impero di giochi da tavolo.

HD FOX Searchlight Pictures

A cercare di sopravvivere fino all'alba del giorno dopo è la bionda Grace, interpretata da Samara Weaving - vista in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e nell'horror targato Netflix, La babysitter - fresca di matrimonio con il dolce Alex Le Domas, che ha il viso di Mark O'Brien (Halt and Catch Fire).

A completare il folle cast sono Adam Brody (il tenero Seth Cohen di The O.C.), Henry Czerny, Andie MacDowell (4 Matrimoni e un Funerale), Nicky Guadagni e Melanie Scrofano.

Fucili, balestre e humor nero saranno dunque gli ingredienti della rivisitazione del classico nascondino in Ready or Not in arrivo il 23 agosto negli USA.

Chi arriverà vivo alla fine del gioco?