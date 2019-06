Wonder Woman 1984: possibili dettagli sulla trama

La storia si svolgerà negli anni ’80 e Diana Prince dovrebbe essere, stando alle indiscrezioni, una spia durante la Guerra Fredda, alla ricerca di un'altra spia nemica russa.

La villain sarà interpretata da Kristen Wiig e sarà Barbara Minerva alias Cheetah.

Un altro dettaglio comprende il ruolo di Maxwell Lord (interpretato da Pedro Pascal nel cinecomic), personaggio dei fumetti che, in Wonder Woman 1984, non avrà il potere di leggere le menti e manipolarle, ma potrà esaudire i desideri delle persone (a un prezzo).

Questa capacità di Maxwell Lord sarà la chiave del ritorno di Steve Trevor, nonché la trasformazione di Barbara Minerva in un ghepardo. La parte più “bestiale” della donna prevarrà trascinandola sulla via del male e solo Diana potrà fermarla.

A quanto pare Steve Trevor potrebbe tornare con l’espediente del “passaggio di anima”.

L’attore Chris Pine si era lasciato andare con Variety, parlando del suo status ontologico nel film, a proposito del grande ritorno.

