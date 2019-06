Cinema

di Giuseppe Benincasa - 20/06/2019 09:46 | aggiornato 20/06/2019 09:49

Arriva Iron Sky: The Coming Race, il sequel è ancora più pazzo!

Nel 2012 usciva nei cinema il film Iron Sky, la cui storia raccontava di come i nazisti si erano rifugiati sulla Luna, dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. Sul lato oscuro della superficie lunare, i nazisti avevano costruito un nuovo esercito di dischi volanti per conquistare definitivamente la Terra. Adesso, a 7 anni di distanza giunge il sequel che, a giudicare dal trailer che potete vedere in testata a questo articolo, è ancora più folle!

In Iron Sky: The Coming Race, dopo le devastanti conseguenze della guerra nucleare sulla Terra, una ex base lunare nazista è diventata l'ultimo rifugio dell'umanità. Rifornimenti limitati e sovraffollamento minacciano i sopravvissuti fino a quando Obi (interpretata da Lara Rossi), la figlia del leader, trova una mappa che indica il luogo dove potrebbe essere sepolta la soluzione per la salvezza dell'umanità. Quando un vecchio nemico conduce i nostri eroi in un'avventura al centro della Terra, questi devono combattere un'antica razza di rettiliani mutaforma chiamati Vril e guidati da Adolf Hitler.

Ecco il nuovo poster del film, che fa il verso al famoso slogan - utilizzato in fase di campagna elettorale nel 2016 - del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Let's make Earth great again", invece di "Make America Great Again".

I protagonisti del film Iron Sky: The Coming Race nel poster ufficiale

Iron Sky: The Coming Race è diretto da Timo Vuorensola da una sceneggiatura scritta con Dalan Musson. Il film è interpretato da Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Udo Kier e Tom Green.

Il film sarà nei cinema anglosassoni, On Demand e disponibile in Digital HD a partire dal 19 luglio 2019.