20/06/2019

La stazza incredibilmente diversa di Momoa e Dinklage renderebbe perfetti i due attori per la parte di protagonisti.

Vi è mai capitato di vedere il film I gemelli? Si tratta di una pellicola del 1989 diretta da Ivan Reitman, in cui Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito interpretano due fratelli che si riuniscono da adulti dopo essere stati separati alla nascita. Caratteristica dei protagonisti è che, seppur gemelli, sono uno molto diverso dall'altro: Julius (Schwarzy) è un uomo alto e intelligente, ma molto ingenuo; Vincent (DeVito) è un nanerottolo, ma tremendamente scaltro.

Dall'uscita del film sono ormai passati trent'anni e, visto anche il recente trend di produrre remake, a Jason Momoa (aka Khal Drogo in Game of Thrones) non dispiacerebbe l'idea di partecipare a una versione modernizzata della commedia: non solo, afferma che sarebbe felice di recitare accanto a Peter Dinklage, ovvero Tyrion Lannister nella celebre serie HBO.

Lo ha reso noto durante il Celebrity Fan Fest di San Antonio. Quando un fan ha suggerito l'idea, l'attore di Aquaman ha subito esclamato:

Caspita, dimmi dove firmare! Sarebbe fantastico, amo quel film.

Poi ha tessuto le lodi di Dinklage, dichiarando che è un attore "incredibile". Jason Momoa potrà essere visto prossimamente nella serie See, in Aquaman 2 e nel reboot al femminile di Cliffhanger. Nel futuro di Peter Dinklage c'è invece il remake de Il mucchio selvaggio, così come Angry Birds 2 e I Croods 2 (dove sarà doppiatore).

Cosa ne pensate di un rifacimento del film I gemelli con protagonisti i due attori di Game of Thrones?

Via: ComicBook