Johnny Galecki nella serie TV Roseanne, la storia tra David e Darlene

di Giuseppe Benincasa - 20/06/2019 10:42 | aggiornato 20/06/2019 10:47

Il protagonista di The Big Bang Theory Johnny Galecki alle sue origini televisive!

Il quinto episodio della decima stagione della serie TV Roseanne (ribattezzata The Conners) ha riunito i personaggi di Darlene e David. Quest'ultimo, interpretato dalla star della sit-com The Big Bang Theory Johnny Galecki.

Roseanne (da noi intitolata Pappa e Ciccia) è stata una sit-com di successo, che ha debuttato nel 1988 con Roseanne Barr, Laurie Metcalf, Sara Gilbert e John Goodman (Kong: Skull Island). Lo show ha narrato le vicende della famiglia Conner, affrontando problemi seri, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Roseanne originariamente si è conclusa con la stagione 9, che ha chiuso lo show con una rivelazione controversa. All'inizio, sembra che la famiglia abbia vinto la lotteria e i protagonisti riescono ad affrontare molti dei loro problemi emotivi, il finale, però, rivela che l'intera stagione è stata narrata e inventata da Roseanne Conner come un modo per affrontare la morte di Dan dopo un infarto.

Roseanne è stata poi ripresa per una decima stagione nel 2018, che ha rimesso in scena gli eventi della stagione 9, sorvolando sul fatto che Dan non fosse morto dopo tutto. Inizialmente, il revival è stato presentato con grandi aspettative, poi però è stato cancellato in seguito ai controversi commenti di Roseanne Barr su Twitter. L'emittente televisiva americana ABC ha voluto mandare avanti la vita di quei personaggi e ha creato uno spin-off chiamato The Conners, la cui storia riprende dopo la morte del personaggio di Roseanne, con la famiglia che deve andare avanti con le loro vite. Questa serie è incentrata sul personaggio di Darlene.

Darlene e David, la loro relazione

Una delle relazioni più importanti della serie TV originale Roseanne ha coinvolto Darlene (Sara Gilbert) e David (Johnny Galecki). Questi due personaggi erano adolescenti e fidanzati, ma il loro rapporto non è stato facile, infatti i due si sono lasciati più volte. Il finale della stagione 9 ha rivelato che Darlene usciva con il fratello di David, Mark, mentre David usciva con Becky.

HD ABC Studios Sara Gilbert e Johnny Galecki nella serie originale

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! In linea con la natura radicata dello show, le cose tra di loro non hanno funzionato. Nell'episodio del revival (stagione 10 episodio 5) dal titolo Darlene v. David, si rivela che David ha lasciato Darlene e i loro figli per svolgere attività umanitarie dopo la morte del fratello. David è tornato da Darlene per chiedere il divorzio e per poter stare con la sua nuova ragazza. Darlene e David poi passano la notte insieme e fanno la pace, fino a quando Darlene si rende conto che loro due sono cresciuti troppo lontani. I loro figli odiano David anche per aver abbandonato la famiglia, quindi David e Darlene accettano di andare avanti con un divorzio.

ABC Studios Sara Gilbert e Johnny Galecki si incontrano nuovamente in Roseanne

Questo episodio si è rivelato un finale malinconico per la storia d'amore tra Darlene e David, ma che potrebbe sempre cambiare in futuro. Con la fine degli impegni di Galecki con la serie TV dei record The Big Bang Theory, l'attore potrebbe apparire più frequentemente nello spin-off The Conners e la loro intensa storia d'amore potrebbe continuare.

