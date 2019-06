Soul, svelati logo e dettagli del nuovo film Pixar in arrivo nel 2020

CinemaAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 20/06/2019

Il team Pixar si prepara a Soul, il film che risponderà a molte domande esistenziali!

Il consolidato duo Disney Pixar ha annunciato il nuovo film d'animazione dal titolo Soul. Nel farlo, ha svelato il logo e comunicato la data di uscita del film nei cinema degli Stati Uniti per il 19 giugno 2020. Inoltre, Pixar ha rilasciato i primi dettagli del film, rivelando che Soul porterà gli spettatori in un'avventura attraverso New York City e reami cosmici, per rispondere alle più importanti domande della vita.

Ecco la prima descrizione ufficiale del film, pubblicata sull'account Twitter ufficiale Pixar:

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM — Pixar (@Pixar) June 19, 2019

Soul sarà diretto da Pete Docter (già regista di film come Monster & Co., Up, Inside Out) e prodotto da Dana Murray. Basandosi sui primi dettagli di Soul, sembra un lungometraggio sulla falsariga di Inside Out. Quest'ultimo racconta le emozioni di una bambina, attraverso 5 personaggi principali che le rappresentano: Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura.

Mentre Inside Out si concentra maggiormente sul cervello, Soul potrebbe offrire un viaggio nell'anima di una persona, per scoprire da cosa nascono le passioni e cosa rende ognuno individuo unico. Proprio come preannuncia il comunicato ufficiale Disney Pixar riportato dal sito americano The Hollywood Reporter:

Ti sei mai chiesto da dove provengono la tua passione, i tuoi sogni e i tuoi interessi? Che cosa ti rende... TE?

Questo nuovo progetto, da queste poche righe di descrizione, sembra essere uno dei film adulti Pixar, ovvero perfetto per offrire a un pubblico maturo diversi punti di riflessione, proprio come è successo in sala con molti titoli della casa d'animazione: Inside Out, Wall-E, Coco, Ratatouille.

Prima di vedere Soul, per Disney Pixar, al cinema uscirà Toy Story 4 - nelle sale italiane dal 26 giugno 2019 - e prossimamente (nei cinema statunitensi da marzo 2020) Onward, una storia nuova diretta da Dan Scanlon.

