Svelato il design di Nintendo Switch Mini?

Videogames

di Stefania Sperandio - 20/06/2019 18:07 | aggiornato 20/06/2019 18:12

Un rivenditore cinese ha inserito nel suo catalogo i primi accessori per Nintendo Switch Mini, affermando di averli basati su informazioni riservate che ha ricevuto. Sarà questo l'aspetto della nuova mini console di Nintendo?

0 condivisioni

Da diversi mesi, si inseguono voci di corridoio che suggeriscono l'arrivo di alcuni nuovi modelli di Nintendo Switch: il primo sarebbe potenziato, pensato per i giocatori più esigenti, mentre il secondo sarebbe una vera e propria Nintendo Switch Mini, concepita per avere un prezzo più abbordabile ed essere più maneggevole per i giovanissimi, che ora giocano su Nintendo 3DS.

Indiscrezioni avevano parlato di un possibile debutto della console Mini già all'E3 2019, ma Nintendo le aveva smorzate sul nascere facendo sapere che il suo Nintendo Direct si sarebbe occupato solo di giochi, come in effetti è stato. Questo, però, non ha spento le voci di corridoio.

HD HonSon Un altro mockup realizzato dal rivenditore cinese HonSon per promuovere i suoi prodotti per Nintendo Switch Mini

Il rivenditore cinese HonSon, come rivelato dal sito specializzato NintendoLife, ha inserito nel suo catalogo degli accessori per Nintendo Switch Mini. Quando è stata contattata per comprendere su quali basi li abbia progettati, la compagnia cinese ha fatto sapere di aver fatto riferimento a informazioni segrete di cui è in possesso e di essere in attesa della conferma ufficiale di Nintendo per eseguire eventuali aggiustamenti.

Il fatto che HonSon parli esplicitamente di informazioni riservate in suo possesso, conferma a modo suo l'esistenza della prossima Nintendo Switch Mini, in attesa dell'annuncio ufficiale. Secondo le voci, potrebbe avere un corpo senza Joy-Con estraibili per essere più resistente, ma sarebbe comunque collegabile a una base per l'uso domestico con il televisore.

In attesa che Nintendo si pronunci, rimaniamo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma ci sono buone possibilità che quello pubblicato da HonSon sia il design più realistico mostrato fino a oggi per la futura Switch ridotta.

Vi piace l'idea di una Switch più economica e più adatta anche a un pubblico di piccoli giocatori?