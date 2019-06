Teen Choice Awards 2019: annunciate le nomination tra cinema e TV

Nella categoria dei film, Avengers: Endgame ha un totale di nove nomination. il live-action Aladdin è arrivato secondo con cinque e Capitan Marvel, Aquaman e Crazy & Rich seguono con quattro nomination. Per quanto riguarda la TV dominano Shadowhunters, The Flash e Riverdale con cinque nomination a testa.

I Teen Choice Awards (TCA) riuniranno le star e i volti più noti del cinema e della TV a Hermosa Beach, in California, l'11 agosto 2019 per celebrare la cerimonia annuale di premiazione, che sarà mandata in onda dal canale americano FOX.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok