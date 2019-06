TV News The Chi

di Chiara Poli - 20/06/2019 09:28 | aggiornato 20/06/2019 09:33

Quattro protagonisti, tanti personaggi, e un unico filo conduttore nella trama: il destino che li ha fatti incontrare. Scopriamo insieme cosa succederà a Brandon, Emmett, Kevin e Ronnie nella stagione 2 di The Chi, dal 20 giugno su FOX.

FOX ci riporta a Chicago, nel Southside, dove i quattro protagonisti di The Chi si sono incontrati nella prima stagione, intrecciando per sempre le loro vite.

Brandon (Jason Mitchell, Kong: Skull Island), Emmett (Jacob Latimore, The Maze Runner), Ronnie (Ntare Guma Mbaho Mwine, Blood Diamond) e Kevin (Alex Hibbert, Moonlight) sono pronti per continuare a vivere le loro vite e a scoprire cosa il destino ha riservato loro nei 10 nuovi episodi del secondo ciclo.

La creatrice della serie Lena Waithe, già sceneggiatrice premio Emmy e attrice (Master of None, Ready Player One), continua a raccontarci le avventure dei personaggi che la vita ha finito per avvicinare.

Ancora in cerca di redenzione, con nuovi peccati da farsi perdonare e tanti altri errori ai quali porre rimedio, i quattro protagonisti dovranno fare i conti sia con il destino che con le conseguenze delle loro azioni.

Showtime The Chi, dal 20 giugno su FOX

Nella seconda stagione, in prima assoluta su FOX dal 20 giugno ogni giovedì alle 21.00, Brandon si concentra sul suo unico obiettivo: far sì che il suo food truck gli permetta di raggiungere il successo nel lavoro.

Mentre il detective Cruz avvia una nuova indagine, che sarà al centro della trama, Ronnie si trova in prigione e cerca di venire a patti con l'uccisione del fratello di Brandon e prende un altro detenuto sotto la sua ala.

Infine, Emmett s'impegna per ottenere la custodia del figlio, con l'aiuto della madre Jada o meglio sotto la sua rigida guida, seguendo il suo piano...

Il destino continua a fare da filo conduttore per la serie, rinnovata per una terza stagione pochi giorni dopo la messa in onda del primo episodio della seconda sul network Showtime.

Proprio com'era accaduto per la prima stagione, che a tre episodi dal debutto determinò la decisione di produrre i 10 episodi della seconda.